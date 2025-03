Ocho años de expulsión de España para el acusado de dejar tuerto a otro hombre en Gijón «No quiero estar en un país en el que se me condena por defender mi vida», afirmó el agresor, al que se aplicó atenuante por defensa propia

P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 15 de noviembre 2019, 02:25

«Estaba fumando cuando vinieron dos personas a pegarme. Me robaron la cartera y me llamaron 'maricón'. Yo solo me defendí». Esa es la versión de los hechos que hizo ayer ante el juez el acusado de haber dejado tuerto a otro hombre tras una pelea en el parque de Teodoro Cuesta ocurrida el pasado 22 de julio de 2018. El detenido, que accedió a sede judicial desde calabozos al estar en prisión preventiva, reconoció haber agredido con una rama a la víctima, produciéndole severos daños en un globo ocular, lesión que obligó a extraerle el ojo, aunque insistió de forma vehemente en que lo hizo para defender su propia vida.

Pese a aceptar el atenuante por defensa propia, el magistrado sentenció al acusado, de origen africano, al igual que la víctima, y cuya defensa logró alcanzar un acuerdo con las partes, a una pena de cinco años de prisión sustituibles por ocho de expulsión de España por un delito de lesiones graves. A ello se suma también el pago de una multa de 9.300 euros, así como una indemnización para el denunciante de 40.000 euros. «No quiero estar en un país en el que se me condene por defender mi vida», le espetó el agresor al juez una vez conocida la sentencia. El hombre, representado por el letrado Ramón García, incluso llegó a pedir interrumpir la vista para discutir la estrategia de defensa con su propio abogado. «Están mintiendo», le insistió hasta en tres ocasiones, en referencia al testimonio aportado por la víctima, la cual tardó hasta 149 días en curar de sus heridas.

«Me acerqué para parar una pelea y me pegó con un palo. Primero en la pierna y luego en el ojo», relató el agredido, cuya versión es radicalmente opuesta a la del arrestado.

Por su parte, tal y como declaró uno de los agentes que participó en la detención del agresor, este habría golpeado a la víctima con una rama que, presuntamente, arrancó de uno de los árboles del parque. «Era una rama de un metro de longitud y con uno de sus extremos punzantes. Cuando llegamos nos encontramos al agredido sentado en el suelo, con una lesión importante en el ojo», explicó. Ese mismo día el agresor fue detenido y puesto a disposición judicial.