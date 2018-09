«El olor era insoportable y hasta salían bichos por debajo de la puerta» Aspecto que presenta la puerta principal del domicilio, precintada por la Policía Nacional. / P. S. / O. S. Los okupas del edificio del Carmen alertaron a la Policía tras cinco meses sin tener noticias de su vecino, encerrado en su cuarto y momificado PABLO SUÁREZ / OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 3 septiembre 2018, 02:22

Llevaban meses sin ver «al polaco», pero no se figuraban que tras la puerta del piso de al lado yacía su cadáver. Murió en marzo con 42 años y lo encontraron el viernes momificado. Ni el olor a putrefacción que inundaba el descansillo ni los insectos que salían de la vivienda llevaron a sus vecinos a sospechar de la macabra escena que ocultaba el tercero izquierda.

Para explicarlo hay que ponerse en situación. La de un edificio de tres plantas, seis pisos en total, okupado por una veintena de sin techo en busca de uno. En el número 1 de la calle del Carmen, no hay cerraduras. Cada piso está asegurado con cadenas y candados. Algunos llevan viviendo allí unos dos años, desde que la antigua propietaria del inmueble quebrase. Otros van y vienen.

«Nosotros vivimos en frente y hace semanas empezamos a ver que salían muchos bichos de debajo de la puerta del piso. Compramos un espray para echarlo pero nada, seguían apareciendo y ya nos parecía muy raro...», explican los dos hombres de origen lituano que acabaron por alertar a las fuerzas de seguridad al tener sospechas de lo que finalmente acabó por confirmarse. «Empujamos la puerta del piso y estaba todo lleno de bichos, un olor que no se podía aguantar. Entonces llamamos a la Policía porque ya vimos que aquello no era normal», dicen.

«Creíamos que se había ido»

Recuerdan que «vivía en el piso con otros compañeros polacos, pero se fueron hace meses, creímos que él también se había ido porque a veces le llamábamos pero no abría», dicen. Pero no fue así. Murió solo debido a una grave enfermedad que no pudo superar. Desde marzo hasta el viernes nadie lo echó en falta. No había denuncia por su desaparición.

A los vecinos y hosteleros del barrio del Carmen el último episodio del edificio ocupado de la plaza del Presi no les ha pillado por sorpresa. «Raro es el día que no pase algo y tengamos que avisar a la Policía. Si no es uno, es otro, si no es porque se pegan entre ellos es porque amenazan a alguien que pase por la calle o esté en las terrazas de los bares», lamentan los vecinos del Carmen.

Luisa, residente en el inmueble que linda con el okupado, se muestra «muy cansada de las continuas molestias». «No sabemos qué más tiene que pasar para que los echen y tapien las puertas y las ventanas», se pregunta.

Los propietarios del edificio, quienes adquirieron la acciones de la sociedad a la empresa constructora- cerraron el bajo hace cuatro meses con una pared de ladrillos y cemento. Para hacer lo mismo con la puerta del portal y los pisos deben contar con una autorización judicial que permita desalojar a los moradores.