Once años de prisión por mantener relaciones sexuales con una adolescente El condenado, de 30 años, conoció a la menor, de 15, a través de Instagram. Mantuvieron relaciones consumadas en varias ocasiones O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 01:38

Un hombre de 30 años ha sido condenado a once de prisión acusado de abusar sexualmente de una adolescente. Los hechos tuvieron lugar a finales del año pasado y fueron juzgados en julio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

El tribunal señala en la sentencia que el procesado conoció a la joven, de 15 años, a través de la red social de Instagram y quedó con ella «para dar una vuelta y hablar». Un mes más tarde, éste se citó con la menor en un bajo, ubicado cerca del gimnasio al que acudía la chica, y «mantuvo con ella relaciones sexuales completas», a pesar de que, según los magistrados, conocía su minoría de edad. La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, relata que «esas relaciones sexuales se mantuvieron sin la utilización de medio anticonceptivo alguno y se sucedieron en los días posteriores, al menos en otras dos ocasiones».

El 2 de diciembre de 2018, la menor no regresó a su casa familiar y pasó la noche en el domicilio del acusado, donde fue localizada al día siguiente por los agentes de la Policía Nacional a raíz de la denuncia que su madre presentó en Comisaría por la desaparición de su hija. El tribunal sostiene que, esa misma noche, el acusado de nuevo mantuvo relaciones sexuales con la joven.

Reconoció durante el juicio, celebrado a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima, que había mantenido relaciones sexuales con la adolescente de forma completa al menos en una ocasión, sabiendo que ésta era menor de edad, si bien durante la vista oral alegó que ignoraba «los años que tenía».

«Esperaré hasta los 18»

No obstante, los magistrados exponen en la sentencia que el propio acusado llegó a dejar escrito que podía esperar a la menor «hasta los 16 o hasta los 18 años», por lo que aseguran que, aunque no sea indicativo de que no supiera que tenía 15 años, es expresiva de su voluntad de «esperarla lo que hiciera falta, incluso hasta que alcanzara la mayoría de edad».

La abogada de la defensa, María Rivero Díaz, ya ha anunciado la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), pues la sentencia no es firme.