«No digo que la trama no intentara entrar en Gijón, pero no entró», afirma Esteban Aparicio Los concejales Esteban Aparicio y Montserrat López, junto a la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante un acto en el Puerto Deportivo. / A. FLÓREZ La Secretaría municipal asegura que el proceso por el que se adjudicó a una empresa vinculada a la red la ayuda a domicilio «se ajustó a la normativa» IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 00:48

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, descartó ayer que los empresarios involucrados en el 'caso Enredadera' hayan podido beneficiarse de contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Gijón. «No digo que los de la trama no hayan querido entrar, pero aquí no han entrado», afirmó en relación a las escuchas incluidas en el sumario en las que se hace referencia a conversaciones y reuniones con políticos y técnicos para hablar sobre posibles contrataciones.

Aparicio no negó que pudieran haber existido contactos con el personal municipal «porque cuando cualquier persona interesada en una licitación viene al Ayuntamiento a preguntar, la ley obliga a los funcionarios a informarles. La gente es presuntamente inocente y prohibirle la entrada a cualquier ciudadano puede traer consecuencias». Señaló que si se diera ese caso, «cualquier empresa, que puede ser dignísima o no, podría tomar las medidas legales oportunas, porque no somos quién a ponerles un muro».

Aseguró no haber hablado hasta el momento con ningún responsable de la Policía Local para ver qué conversaciones o reuniones pudo tener el personal de ese departamento con los empresarios en prisión o con cualquier otro investigado, entre los que se encuentra el exjefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López. «Estamos en una fase de, simplemente, investigar los contratos que haya habido», argumentó. Añadió en cualquier caso que, al igual que en otros departamentos, «la gente viene a preguntar» cuando se publica alguna licitación. «A la Policía Local no paran de mandarle información sobre novedades técnicas, que se evalúan. Es lógico que para no quedar obsoletos los técnicos estén al tanto de las novedades que hay en el mercado. Y mientras las contrataciones se hagan con arreglo a la ley y no haya dádivas ni se trate de beneficiar a unos en perjuicio de otros, eso no tiene que preocupar en absoluto. La ley es el camino por el que nos tenemos que mover, y por el que nos movemos en Gijón». E ironizó, haciendo referencia al contenido de una de las escuchas recogidas en el sumario, con que «va a ser verdad que en Gijón somos más serios que en otras partes».

Con respecto a la compra de un vehículo multisocorro para los bomberos a la empresa Veicar, una de las que la Alcaldía incluyó en su petición de un «rastreo exhaustivo» de contratos, Aparicio señaló que la adjudicación «se hizo con criterios técnicos, por técnicos municipales, y a mi juicio como abogado me parece que de manera perfecta». Tampoco ve irregularidades en la reciente contratación de Aralia para la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante los dos próximos años y medio. «Lo que se ha adjudicado, se ha adjudicado con arreglo a la ley. Y tampoco podíamos no hacerlo, porque eso sería ilegal. Sobre ese contrato, además, están perfectísimamente informados todos los grupos, porque intervinieron en la redacción de los pliegos, que hubo que reformar bastantes veces para que salieran adelante».

Ayer la vicesecretaria del Ayuntamiento, Inmaculada Fernández Gancedo, emitió en respuesta a una petición de la Alcaldía un informe en el que ratificaba la limpieza del proceso de adjudicación de este último contrato. «La tramitación del procedimiento se ajustó a la normativa de contratación del sector público», asevera remitiéndose a otro informe similar emitido ya en julio por la Intervención y la Secretaría municipal. Detalla cómo en el marco de un proceso «abierto y sujeto a regulación armonizada» se fueron publicando en los medios públicos que establece la ley (Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Plataforma de Contratación del Estado) «los diferentes actos del procedimiento de licitación».

Mesa de contratación

En cuanto a la composición de la mesa de contratación, uno de los datos requeridos por la alcaldesa en su solicitud, indica que «con arreglo a la ley, por resolución de la Presidencia de la Fundación de Servicios Sociales se designó como presidenta a la directora de la fundación, y como vocales a dos técnicas del Departamento de Mayores y Dependientes de la división operativa de Acción Social de dicha fundación», a quienes se sumaron «con carácter preceptivo la Intervención y la Secretaría municipal».

Añade que las dos reuniones que celebró esta mesa «fueron actos públicos, de forma que a las mismas asistió numeroso público, compareciendo diferentes personas en representación de entidades licitadoras -en las actas constan de Aralia y Servisar- y organizaciones sindicales -CC OO, UGT, CSI y CSIF-». La adjudicación se hizo «en base a la valoración de criterios técnicos» y además «no hay constancia de que se haya impugnado o presentado recurso alguno contra la licitación».