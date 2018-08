Esteban Aparicio: «No digo que los de la trama 'Enredadera' no hayan querido entrar aquí, pero no han entrado» Esteban Aparicio. / Damián Arienza Foro sostiene que los contratos con empresas vinculadas a la red se realizaron «con arreglo a la ley» y «bajo criterios técnicos» | AGENCIAS Miércoles, 8 agosto 2018, 16:02

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio, ha afirmado este miércoles que los dos contratos firmados con las empresas supuestamente vinculadas con la denominada trama 'caso Enredadera' han sido realizados «con arreglo a la ley» y bajo «criterios técnicos». Así lo ha dicho el edil tras conocerse que el Consistorio ha firmado un contrato de suministro de vehículo multisocorro para el servicio de bomberos con la entidad Veicar por un importe total de unos 392.000 euros.

Según un informe encargado por la alcaldesa Carmen Moriyón, la Fundación Municipal de Servicios Sociales también adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a la entidad Aralia por un valor de 9,6 millones de euros, contrato que concluye en el año 2021. «Yo no digo que los de la trama no hayan querido entrar, pero aquí no han entrado», ha dicho Aparicio a preguntas de los periodistas.

En lo que se refiere al contrato con Aralia, ha asegurado que los grupos municipales están «perfectamente informados» de todos los puntos, dado que han intervenido en la elaboración de los pliegos.

Aparicio, que ha insistido en que ambos contratos se han realizado con una contratación «perfecta», ha abundado en que el Consistorio se mueve «en el camino de la ley». «Realmente en Gijón somos más serios que en otras partes», ha apostillado.

Explicaciones y rescisión de contratos

Por su parte, el grupo municipal de Xixón Sí Puede ha exigido al Ayuntamiento de Gijón que rescinda el contrato con la empresa Aralia, encargada del servicio de ayuda a domicilio, por los «incumplimientos» del pliego de condiciones tras conocerse su presunta relación con la trama. En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias junto al grupo parlamentario Podemos, ha dicho que existen elementos «más que suficientes» para la finalización del contrato.

Según ha apuntado, las trabajadoras del servicio no disponen de descanso, no pueden acceder a sus nóminas y no hay personal suficiente en materia de coordinación. La edil de la marca local de Podemos ha pedido explicaciones al gobierno local sobre los motivos que le llevan a seguir manteniendo en vigor el contrato.

El grupo municipal del PP, por su parte, ha exigido al equipo de gobierno de Foro que aclare «cuanto antes los contactos que se mantuvieron» con empresas relacionadas con el «caso Enredadera».

El portavoz popular, Pablo González, ha pedido que se esclarezcan las licitaciones de «dos contratos municipales sospechosos» y ha reclamado «saber quién ha hecho de intermediario y si se hizo en nombre del Ayuntamiento de Gijón».