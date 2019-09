«Oponerse a un modelo como Madrid Central es interesado y cortoplacista» Inés Sabanés fue concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena. / E. C. Inés Sabanés, exconcejala de Movilidad e impulsora de Madrid Central «Si en Gijón hay un problema con la contaminación industrial, esa es la fuente que debe atajar primero, aunque lo urbano también ayuda» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 20 septiembre 2019, 03:08

Si el modelo de ciudad conocido como Madrid Central fue la joya de la corona de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, Inés Sabanés, exconcejala de Movilidad, es la orfebre detrás de una obra que, partidismos a parte, es ya la zona de bajas emisiones contaminantes más efectiva de Europa. El resultado del proyecto, que incluye restricciones al tráfico y la recuperación de espacio para los peatones, ha llamado la atención de otras muchas ciudades, entre ellas Gijón, donde el actual gobierno local sopesa fijarse en el plan madrileño para implantar un modelo similar. Sobre ello hablará hoy Sabanés, quien participará a las 19 horas en La Colegiata en una de las mesas redondas organizadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

-Las diferencias entre Gijón y Madrid son evidentes. ¿Tiene encaje aquí un modelo como el que ustedes implantaron?

-Bueno, yo creo que, lo primero, las ciudades compartimos objetivos. Luego está la metodología, que es lo que debe ser más específico para cada ciudad. Lo que me parece importante es que se entienda la relevancia de que las ciudades incorporen zonas de bajas emisiones. La gestión de esas zonas variará según las características, los objetivos que se planteen o el punto de partida. Madrid es una estructura muy compleja, con cámaras de acceso, captación de imágenes... Hay ciudades que no requieren una infraestructura tan compleja.

-¿Se precisa de mucha personalidad a la hora de hacer política para implantar un modelo de ciudad como Madrid Central?

-En Madrid seguro (risas). Yo creo que en función de cómo cumples o incumples los criterios de calidad de aire sí que se necesitan sobre todo dos cosas. Por un lado, valentía y perspectiva política, no mirar solo para tu mandato y pensar tu ciudad a veinte años, el interés general siempre está por delante del político. Y, por otro, una metodología participativa en la que el nivel de concienciación y asociación sea firme.

Las cámaras, lo más caro

-En vista de los resultados, ¿cree que oponerse a un proyecto como el de Madrid Central responde únicamente a una cuestión ideológica y cortoplacista?

-Sí, totalmente. Lo normal sería que, aunque con distintos planteamientos políticos, tuviésemos la misma conclusión. Pero, por un lado, está la presión de determinados lobbies, que tienen sus intereses particulares, y luego esa especie de estigma de falta de planificación. Cuando este tipo de proyectos funcionan es cuando en las ciudades se producen acuerdos globales a medio y largo plazo, que se cumplen, aunque cambien los gobiernos.

-Los intereses de los lobbies que menciona han sido uno de los principales escollos para asentar el modelo en Madrid.

-Son intereses equivocados. Se ha demostrado que donde se incorporan estos modelos ni cae la economía ni cae el comercio. Todo lo contrario, las ciudades son más agradables y tienen más atractivo tanto económico como turístico. Actuamos por la salud.

-¿Se necesita mucha inversión pública para afianzar un modelo así?

-No. Nosotros utilizamos un sistema de control de cámaras, que es lo más caro. Pero no todas las ciudades funcionan con control automatizado de cámaras. En cualquiera de los casos no supone una gran inversión.

-¿Y la inversión para potenciar el transporte público o servicios alternativos como el alquiler de bicicletas?

-Sí. Yo me refería a la implantación del modelo. Ahora, la inversión para todo el plan A de calidad del aire y cambio climático son 30 medidas. Una de ellas es Madrid Central, pero otra es la renovación de la flota de autobuses, que claro que requiere un plan de inversión.

-El transporte público es vital, ¿no?

-Imprescindible.

Preservar la salud

-Enumere tras beneficios palpables a pie de calle gracias a modelos de ciudad como Madrid Central.

-El primero y más importante, preservar la salud. El segundo, invertir el uso del espacio público en la pirámide real. Lo normal es que la gente se mueva por las ciudades andando, luego en transporte público y por último en coche. Ahora lo estamos haciendo al revés y le damos más espacio al vehículo privado que a los peatones. Volver a ganar ese espacio es importante. Otra ventaja también sería recuperar atractivo para la ciudad.

-En Gijón hay un problema serio con la contaminación industrial. ¿Es coherente implantar este modelo de ciudad sin antes actuar sobre la industria?

-Cada ciudad tiene que hacer sus planes de acuerdo con cuáles son sus fuentes de emisiones. En Madrid sobre todo era el tráfico. Si en Gijón hay un problema con la contaminación industrial, el efecto se multiplica. A mi criterio, si las fuentes están combinadas hay que tomar medidas que atiendan a la principal, aunque siempre ayudará el tratamiento urbano.