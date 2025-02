La oposición cuestiona la capacidad de la alcaldesa para desbloquear los problemas de la ciudad

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón coincidieron ayer no solo en criticar la labor realizada por el equipo dirigido por la alcaldesa, Ana González, durante los dos primeros años de mandato, sino también en aventurar que no será capaz de solventar ... los principales problemas de la ciudad en los dos años restantes. José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, que se reafirmó como «líder de la oposición», rechazó que haya el diálogo que aseguró ayer en estas páginas la regidora y apuntó que, «¿después de dos años qué se ha hecho en Gijón? Poco o nada». Es más, apunta que «acabará la legislatura con los mismos avances, es decir, ninguno. Cuatro años perdidos». Además, Fernández Sarasola mostró su preocupación por el futuro, ya que «se prevén unos años de enorme incertidumbre económica y el Ayuntamiento debe de proteger a los más vulnerables».

La portavoz de Podemos-Equo es Laura Tuero, quien centró sus críticas a la alcaldesa en tres aspectos. Indicó que «sorprende que diga que no podía poner en riesgo el proyecto de la estación cuando es la responsable de que el plan de vías no acabe de arrancar y tenemos dudas de que sea capaz de desbloquearlo en lo que queda de mandato». También recordó el compromiso adquirido por Ana González para «redefinir y optimizar» la renta social, pero apuntó que «no entendemos el desprecio hacia el beneficio que, aunque no fuera objetivo, se logró con la renta social para el pequeño comercio y la economía sostenible que da vida y empleo de calidad a Xixón». También reclamó que se obligue a la gran industria a asumir inversiones «para cumplir la normativa ambiental», incluido El Musel. El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ve con preocupación que la alcaldesa «no entienda los problemas de Gijón» y no les ofrezca soluciones. Es más, apunta que en algunos casos «ella y su equipo los han creado». También resalta la falta de grandes acuerdos en la Corporación y lo achaca a que Ana González «no entiende de convivencia, de consensos ni de diálogo».

«Políticas erráticas»

También muy crítico fue el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, quien indicó que «llama la atención y sorprende que la alcaldesa no sea consciente y no haya aprendido que quien lidera la acción política en Gijón son los gijoneses». Le pide «dejar de hacer política de anuncios y mucho menos de autobombos», al tiempo que apunta que «es gracias a la coordinación de toda la oposición cuando podemos defender los intereses de todos los gijoneses ante unas políticas erráticas, ya sea de movilidad, el 'cascayu' o cualquier otra ocurrencia con la que este equipo de gobierno tenga a bien sorprendernos».

Mucho más duro fue el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, quien explicó que «la agenda ideológica social comunista es más importante para la señora González que solucionar los verdaderos problemas que tiene la ciudad». De la Concha habla de los «disparatados objetivos» de la regidora, como la igualdad entre hombres y mujeres, 'verdificar' la ciudad y el colapso del tráfico, al tiempo que criticó la falta de ayudas a los sectores más desfavorecidos. «El balance para Gijón es nefasto y mucho nos tememos que iremos de mal en peor».

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Manuel Cañete, criticó la «autocomplacencia». Puso el acento en la contaminación: «El Piles nos está entreteniendo mucho, pero el gran problema está en la depuradora, el propio parque de Isabel la Católica y sobre todo en el oeste», donde dice que «se está mirando para otro lado». Otro problema es «la lentitud de la administración».