La oposición culpa al Ayuntamiento de que sus gastos aún no estén publicados Los portavoces de los seis grupos municipales conversan durante el receso de un Pleno municipal. / JORGE PETEIRO Argumenta que no se les han facilitado las herramientas para subirlos al portal de transparencia IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 4 septiembre 2018, 03:32

Los grupos municipales de la oposición aseguran haber cumplido con su parte en lo que respecta a la información sobre sus gastos de personal y funcionamiento y culpan al Ayuntamiento de no haberles facilitado los medios para que esos datos puedan consultarse en la web municipal. Como informó ayer EL COMERCIO, dos años después de la aprobación en el Pleno de la ordenanza de transparencia en el portal del Ayuntamiento solo aparecen los datos de 2017 correspondientes a la actividad de Ciudadanos. En el caso de Xixón Sí Puede, se enlaza a la página web de la formación, donde están actualizados hasta junio de 2017. Y en el de IU únicamente constan los gastos e ingresos de 2016, pese a que el partido sí tiene publicados en su página los de 2017. No aparecen datos referentes a Foro, PSOE ni PP.

«El grupo socialista cumple con sus obligaciones legales en materia de transparencia, tal y como señalan los informes del Tribunal de Cuentas», asegura la concejala Marina Pineda en referencia a la normativa general en esta materia. En lo que respecta a lo establecido por la ordenanza municipal, señala que «lo que dice es que los grupos políticos contarán con los mecanismos para publicar sus datos en el portal de transparencia. Es responsabilidad de la Alcaldía dictar las instrucciones pertinentes para hacer posible esta publicación, cosa que hasta ahora no ha sucedido a pesar de que esta cuestión se trató en diversas comisiones de Hacienda».

Una respuesta similar da el PP. Según su portavoz, Pablo González, «presentamos nuestros gastos el primer año, pero en ese tema no hubo acuerdo de publicación, porque la ley nos obliga a presentarlos por Corporación. Hace dos años, cuando esto se trató en comisión, ya manifestamos que éramos partidarios de publicarlo todo». Añade que ya tienen listos los datos correspondientes a todo el ejercicio 2017, «factura a factura y pago a pago», que pretenden hacer públicos «esta semana».

Varios grupos urgen cumplir con obligaciones como publicar la agenda de los altos cargos«Una ordenanza de este tipo solo es eficaz si se cumple», advierte Ana Castaño, de IU

Antes de eso, no obstante, «haremos una consulta al Ayuntamiento sobre el detalle de la información a publicar». En cuanto a las declaraciones de bienes y actividades de Manuel del Castillo, que siguen sin aparecen en el portal municipal de transparencia cuatro meses después de que accediera al cargo de concejal, el PP asegura que ya fueron registradas cuando tomó posesión, pues se trata de un trámite obligatorio. «El fallo está en que no se han subido a la web, pero presentadas están».

Actualización trimestral

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, destaca que su grupo «está cumpliendo» y apunta que los datos correspondientes al segundo semestre de 2017 «se subirán ahora». La web de la formación morada, a la que se remite desde el portal municipal de transparencia, actualiza la información sobre su contabilidad con carácter trimestral, con una demora de entre ocho y nueve meses. Así, por ejemplo, en septiembre de 2017 publicó los datos totales de 2016 y el pasado mes de marzo los del 30 de junio del año anterior.

«Nosotros no entramos en si falta o no una herramienta. Hay un enlace a nuestra web y ahí está toda la realidad sobre en qué invertimos el dinero que nos da el Ayuntamiento. Supongo que otros también lo podrían hacer». Al margen de lo referente a los gastos de los grupos municipales, critica que la ordenanza de transparencia no se esté cumpliendo al pie de la letra en muchos otros apartados. «Debe corregirse de inmediato esta situación. Y entre otras cuestiones, debe hacerse pública la agenda de los altos cargos, como se recoge en esa norma», anota.

La concejala de IU Ana Castaño también echa en falta más rigor en la aplicación de una ordenanza que fue aprobada por unanimidad de la Corporación. «Desde el principio insistimos en que el texto debía ajustarse a las posibilidades reales de cumplir con lo que en él se regulara. Al final resultó un documento muy prolijo, y la realidad está siendo bastante decepcionante». Considera «especialmente grave que al menos no cumplamos con los compromisos que afectan a los representantes públicos y al personal eventual y de confianza, que a estas alturas ya deberían estar atendidos al completo». Coincide a este respecto en poner el ejemplo de las agendas institucionales, así como el del cobro de dietas. «Hay esferas donde existe un oscurantismo excesivo. Y apartados en los que el acceso es a datos desfasados. Una ordenanza de este tipo solo es eficaz si se cumple. Si no, pierde todo su valor».

Sobre los gastos de los grupos, también cree que «se nos tendría que haber facilitado una herramienta» para remitir los datos al portal de transparencia, así como el formato en que debe hacerse. «Nosotros hemos intentado hacerlo a nuestra manera, porque creemos de verdad en este compromiso». Manifiesta además su sorpresa porque la web municipal solo enlace a sus datos de 2016, cuando ya tienen disponibles los de 2017, aunque recuerda que «cuando presenté una actualización de mi declaración de intereses tardaron casi un año en publicarla. Se puede hacer mejor».

«Absoluto compromiso»

El portavoz de C's, José Carlos Fernández Sarasola, destaca el «absoluto compromiso con la transparencia» de su formación, «que no solo fue promotora de la elaboración de esa ordenanza, sino que además cumple con las obligaciones derivadas de la misma. No entendemos las razones por las que el gobierno de Foro y otros partidos de la oposición siguen incumpliendo una normativa que fue aprobada por unanimidad. Quien no tiene nada que ocultar es completamente transparente».