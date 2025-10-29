La oposición en Gijón coincide en enmendar las partidas de vivienda, fachadas e instalaciones deportivas de los presupuestos Los grupos municipales de PSOE, IU, Podemos y Vox cargan contra «unas cuentas irreales y deficitarias que no responden a las necesidades de los gijoneses» y presentan un total de 133 enmiendas que suman cerca de 34 millones euros e irán a debate en el próximo Pleno 14 de noviembre

El próximo Pleno en el que se debatirán los presupuestos del Ayuntamiento para 2026 , y que se celebrará el próximo 14 de noviembre se prevé intenso: la oposición presentó un total de 133 enmiendas que suman cerca de 34 millones de euros. Psoe, IU, Podemos y VOX de forma unánime solicitan el incremento de la vivienda pública para alquilar, aumentar la partida para ejecutar los pagos de las subvenciones pendientes en la rehabilitación de las fachadas a la comunidades de vecinos, el acondicionamiento de numerosas instalaciones deportivas del concejo, el incremento de las ayudas dirigidas a personas mayores y dependientes y la mejora en el Puente de la Coría.

Vox, presentó 12 enmiendas cuya cuantía asciende a 7,5 millones

Arrancó la mañana de comparecencias sobre enmiendas, la portavoz del grupo municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien presentó un total de 12 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales de 2026, y cuya cuantía es superior a los 7,5 millones de euros (excepto la integración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) en la Fundación Municipal de Servicios Sociales). «Unas propuestas reales y de optimización de recursos, al objeto de dar respuesta a las necesidades reales de los gijoneses», apuntó Rouco. Vox destacó que solicitará vía enmienda suprimir ayudas a la Cooperación al Desarrollo, la Semana Negra y el Conseyu de la Mocedá y programas relativos a la promoción del asturiano. propone crear una línea de ayudas de 30.000 euros para entidades que favorezcan el derecho a la vida. También plantea, a modo de solución a la ubicación del legado del pintor Nicanor Piñole, una partida para recuperar su Casa Mariñana, de forma que se sacaría de la ruina, según ella, y se recuperaría y ayudaría a aportar algo valioso.

Otra de las enmiendas busca abonar 3.380.100 euros de las ayudas a fachadas pendientes de pago. Esta cantidad saldría de restar, de las ayudas a Cooperación al Desarrollo un total de 1.872.900 euros; 1.053.700 euros de las obras de pacificación del tráfico del entorno de La Serena; 82.500 euros de la partida de atenciones protocolarias de Alcaldía y también de este apartado; 365.000 euros de publicidad y propaganda, así como 6.000 euros de ediciones de obra y cultura asturiana. Además, Vox propone la reubicación de varias partidas para destinarlas a la construcción de un nuevo vial entre el recinto ferial 'Luis Adaro' y el parque de Hermanos Castro.

IU presentó 43 enmiendas que ascienden a más de 9 millones de euros

Denomina IU los presupuestos del Ayuntamiento para 2026 como «caprichosos, escasos y que que están disociados de los problemas reales de los gijoneses, como es el acceso a la vivienda. Además, incumplen con los compromisos adquiridos por el ejecutivo municipal», subrayó l portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. IU presentó un total de 43 enmiendas , de las que dos corresponden al Patronato Deportivo Municipal (PDM) y tres a la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y suman un total de 9.046.602,88. Destacó Llana que «pese a deber más de diez millones de euros de ayudas a fachadas, apenas se presupuestan 135.000 euros, por lo que, vía enmienda, proponen aumentar esta cifra en un millón de euros». «Ni siquiera los proyectos estrella del Gobierno, cuentan con dotación, como pueda ser el parque empresarial de Naval Azul o la pacificación de la calle Munuza y zona Centro», apuntó Llana.

IU propone destinar 500.000 euros para la adquisición de los terrenos de Jove propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón, ampliar el contrato de Gijón Bici (110.980 euros),la implantación de la plataforma única en la calle Begoña (300.000 euros), en el entorno escolar, la pacificación de la calle Munuza (500.000), para ensanchar aceras, aumentar en medio millón de euros el programa de entornos y caminos escolares seguros, y algunas medidas de impulso de la movilidad ciclista.

Llana mantiene su apuesta por el programa 11x12 destinando 100.000 euros más, otros 30.000 para un nuevo modelo de comedores escolares y 200.000 euros ayudas a la energía. IU quiere también reforzar programas culturales, promocionar al sector audiovisual y que el FICX programe más allá de las fechas del certamen y «ve escasa la partida para patios verdes, por lo que pide incrementar esta, además de plantear 830.000 euros para la mejora de sedes vecinales»

El portavoz de IU pide aminorar partidas en proyectos como la urbanización de Carlos Marx, «que se pueden cubrir con remanentes», matiza, mientras que en otros casos piden eliminarlos, como el Plan Llave o el graderío proyectado en la cuesta del Cholo. «Por supuesto, solicitamos restar partidas en Divertia de las subvenciones al Tsunami y Gijón Life, por contar con patrocinio de un fondo vinculado a Israel (KKR), de las colaboraciones de la sociedad municipal con la organización del Festival Aéreo, así como de la organización de Paseo Gastro. Somos un partido pacifista», manifiesta Suárez que también pide la rebaja en partidas como: campaña informativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, las actividades del Jardín Botánico, la reconversión del museo Nicanor Piñole en Oficina de Políticas de Igualdad, la mejora de la pista de Las Mestas y en publicidad y propaganda de Alcaldía. Sobre esta última, Suárez Llana ha criticado que desde 2022 a 2026 la partida de publicidad de Alcaldía crece un 133 por ciento, al pasar de 323.300 euros a 755.800 euros.

Podemos presentó 53 enmiendas por más de 12 millones

Se suman desde Podemos a lo indicado por el grupo municipal de Izquierda Unida y piden la «supresión de partidas del Festival Aéreo, los patrocinados por KKR, de Paseo Gastro y la Fundación Princesa de Asturias porque es una vergüenza democrática», explicó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez quien informó de la presentación de 53 enmiendas municipales que suman una cuantía de 12.247.072 euros, y que que van principalmente dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, proteger el Medio Ambiente o mejoras en los barrios.

Para Suárez es de suma importancia «que crezcan las ayudas al alquiler (300.000 euros), especialmente el de compartir vivienda para jóvenes (20.000)». Incide también este grupo municipal en la compra de los terrenos de Jove y en el abono de la rehabilitación de fachadas pendientes, solicitando al igual que IU, un incremento de 1 millón de euros. «Es una burla a la ciudadanía que aún se le deba ese dinero», aseveró Suárez.

Por otra parte, desde Podemos solicitan, vía enmienda, 1,8 millones de euros para la adquisición de la finca de 'La Isla', destinar 450.000 euros a la reforma de las piscinas de la Laboral, la elaboración de un plan de usos para la antigua Jefatura de la Policía Local (50.000 euros); la realización de un estudio para rehabilitar los antiguos juzgados de Prendes Pando (50.000); y destinar el dinero del cierre del museo Nicanor Piñole al proyectado por el Gobierno local centro cultural en los antiguos depósitos de aguas de Roces (830.000).

Apuntó también Suárez que hay otras partidas que van dirigidas a poner placas de calles, mejoras urbanísticas y de mobiliario urbano, así como a reformar parques infantiles. Ha resaltado, especialmente, varias partidas: cubrir una zona infantil en el Llano (100.000 euros), 200.000 euros a la renaturalización de zonas industriales, otros 120.000 euros a la naturalización de patios escolares o 25.000 euros para paneles informativos sobre la contaminación en la zona Oeste. En el ámbito cultural, plantean destinar 30.000 euros al programa Arte en la Calle y otros 20.000 euros al Pase Cultural Joven, medida, esta última, que fue rechazada en el Pleno.

Otras enmiendas son: 50.0000 euros para un servicio de Salud Mental; incrementar las ayudas a emergencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) con 200.000 euros y aumentar la ayuda humanitaria en Palestina en 70.500 euros y destinar 50.000 euros a un estudio sobre la gestión de la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón.

PSOE presentó, ayer, 25 enmiendas que movilizarán 5.209.000 euros

«Las cuentas municipales están marcadas por la reducción de ingresos. Las transferencias del Estado aumentan en 13 millones mientras que el presupuesto municipal solo crece 6 millones de euros respecto al anterior. Foro y PP presentan un presupuesto deficitario que demuestran que no se puede hacer más con menos«, afirmó, el martes, Marina Pineda durante la presentación de las enmiendas». La concejala socialista afirmó estar «limitada por la reglamentación impuesta a la hora de plantear cambios. Sin embargo, dentro de ello, el PSOE sí tiene claras las necesidades de los gijoneses y las prioridades para el presupuesto del próximo año», subrayó Pineda.

El listado de enmiendas del PSOE destinan 450.000 euros para construir vivienda pública en alquiler y 400.000 para pagar algo de los 11 millones pendientes en ayudas a fachadas. Destaca Pineda enmiendas en materia de Deportes: 200.000 euros para iniciar el traslado del Patronato Deportivo a su anunciada sede en Las Mestas, 400.000 euros para renovar campos de fútbol, 600.000 para reformar las pistas deportivas de la Laboral , 520.000 euros para adecuar parte del edificio de la Fundación Metal para su uso por escuelas taller, 250.000 euros para el ensanche del puente de la Coría y 209.000 euros para ampliar el personal de las brigadas rurales. Esta última enmienda dejaría sin dinero el mercado de Navidad anunciado desde Consumo para 2026 . Además, de sumar 400.000 euros más a la partida ya prevista para reformar la Casa Rosada. Aunque la propuesta del PSOE es que sea en este edificio, y no en el museo Piñole, donde se ubiquen la Casa de Encuentros de la Mujer y toda las dependencias municipales del área de Igualdad. Para el desarrollo de algunas de estas enmiendas, desde el PSOE solicitan la rebaja en más de dos millones de los siete que se transfieren a Divertia y eliminan las partidas dedicadas a publicidad, el futuro mercado de Navidad, el festival Arcu Atlánticu y actuaciones como las reformas de Marqués de San Esteban, la Cuesta del Cholo o el museo Nicanor Piñole.

También reivindicó el PSOE 100.000 euros hacer un estudio que analice, por un lado, los negocios que se ubican en pisos y, por otro, los locales comerciables vacíos, y otros 100.000 para mejoras en los locales que utilizan las asociaciones vecinales. Misma cantidad también solicitaron desde este grupo municipal para actuar en la calle Hermanos Felgueroso. Para el diseño de un plan estratégico de equipamientos culturales «solicitamos 150.000 euros, la partida más importante entre las enmiendas en materia de cultura donde van también 50.000 euros para nuevos fondos para bibliotecas, 60.500 para un circuito de espectáculos en centros municipales, 59.500 para adquirir obras de artistas locales y 60.000 para epsocial», subrayó Pineda quien aseveró «plantear la resolución de necesidades reales frente a un gobierno de eslóganes que hace un presupuesto de eslóganes», culminó