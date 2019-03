La oposición insta a limitar los actos institucionales tras la convocatoria electoral

Varios grupos municipales recibieron en las últimas horas circulares de sus respectivos partidos recordándoles de las limitaciones que imperan una vez que han sido convocadas las elecciones generales del 28 de abril, periodo en el que, según indicaba ayer un portavoz, «el Ayuntamiento debe abstenerse de actos institucionales que supongan ensalzar su labor de gobierno». Puso como ejemplo el acto de presentación del proyecto La Vega Verde, presidido ayer por la alcaldesa.

Y aunque no es un acto de gobierno, sino de la Corporación, desde la dirección local de otro partido llegan a poner en duda la legalidad de celebrar la próxima semana el Pleno de honores de la ciudad, que se había adelantado a marzo precisamente para no coincidir con la campaña de las elecciones municipales. El propio secretario municipal respondió ayer, a la consulta de un partido, que «el criterio general es que no coincida».