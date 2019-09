La oposición pide «evitar que Sanz Crespo se convierta en un vertedero» Basura y plumeros en el tramo cerrado de Sanz Crespo. / C. SANTOS Emulsa y Cogersa retirarán «lo antes posible» los contenedores de reciclaje que han tenido que almacenar allí por falta de espacio en sus terrenos I. VILLAR GIJÓN. Martes, 17 septiembre 2019, 00:42

Toda la oposición municipal coincide en criticar el estado de abandono que muestra el antiguo acceso a la ciudad por Sanz Crespo, de cuyo cierre se cumplirán diez años en enero y que se ha convertido, tal y como avanzó EL COMERCIO, en un espacio para el intercambio de paquetería de las empresas de reparto, zona de abandono de escombros y punto provisional de almacenaje de los contenedores de reciclaje que Emulsa está retirando de varios barrios con motivo de la instalación de un nuevo modelo. Los grupos coinciden en la necesidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro y en la urgencia de avanzar en el plan de integración ferroviaria, que contempla la recuperación de esta entrada a la ciudad, en modo de bulevar, además del soterramiento de las vías vecinas y la ampliación del parque de Moreda y su conexión con El Polígono de Pumarín.

«Lo conveniente sería agilizar el plan de vías para que esta calle vuelva a convertirse en el principal acceso al centro de Gijón», apuntó el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo. Añadió que «mientras tanto debe mantenerse limpio y evitar que acabe convirtiéndose en un vertedero». El edil de la formación naranja señaló que, entre otras cosas, «Emulsa debería proceder cuanto antes a retirar los contenedores que tiene depositados allí». En un sentido similar se manifestó el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador. «Este es uno de los daños colaterales del retraso del plan de vías», lamentó al tiempo que consideraba que «el Ayuntamiento ha de estar vigilante para que no se pueda utilizar ese espacio para ninguna actividad molesta para los vecinos». En su opinión, «bastante lamentable es ya su imagen».

La portavoz de Podemos, Yolanda Huergo, también coincidió en que «el cierre de Sanz Crespo es una de las caras más visibles del retraso en la ejecución del plan de vías, que lejos de resolverse acaba de acumular varios meses más, esta vez bajo la mirada del nuevo equipo de gobierno y con unas explicaciones que resultan de todo menos convincentes». Añadió que el desarrollo de las actividades que han generado malestar entre los vecinos del barrio «no deja de ser consecuencia de una situación provisional que acaba perpetuándose en el tiempo y lleva a que los espacios terminen degradándose». Además de pedir al Ayuntamiento «que esté muy vigilante», recomendó «dar ejemplo, procediendo a la retirada de los contenedores de reciclaje para llevarlos a una zona más adecuada».

Los grupos exigen al Ayuntamiento «que esté vigilante» y urgen agilizar el plan de víasEl PP reclama cerrar el acceso del tráfico a ese tramo y ve además «un problema de seguridad»

Un «espacio del miedo»

Alberto López-Asenjo, del PP, lamentó que «llevemos una década sin cuidar la que fuera la principal arteria de acceso al centro y a la que los ejecutivos socialistas han sumido en un pleno abandono, prolongando con ello la agonía de Sanz Crespo». Aseguró que su estado actual no solo da mala imagen, sino que «es también una cuestión de seguridad». Recordó a este respecto que el propio Plan General de Ordenación señala los terrenos del plan de vías «como uno de los 'espacios del miedo' que causan inseguridad a colectivos vulnerables, especialmente a las mujeres». Reclamó «limpiar de escombros» ese antiguo tramo de la avenida y cerrarlo al tráfico «para recuperar la seguridad y la salubridad en ese entorno». También pidió la convocatoria «urgente» de Gijón al Norte «para exigir explicaciones de los retrasos del plan de vías, que debe ser la solución definitiva a este problema».

Finalmente el portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, consideró esta situación «resultado de una mala gestión que no resuelve los problemas y encima genera otros. Al no solucionarse el plan de vías, Sanz Crespo se quedó en vía muerta, creando una zona lamentable en un espacio próximo al centro de la ciudad». Añadió que desde que se cerró este tramo de vía «la salida a la autopista parece un laberinto» y advirtió de que «Gijón necesita soluciones definitivas a sus problemas y no los 'parches' a los que nos han acostumbrado».

Emulsa, por su parte, explicó que recurrió a este lugar como zona de almacenaje provisional de los contenedores que ha ido retirando de lugares como El Coto y Montevil ante la falta de espacio para ellos en sus puntos limpios -los que acumulaba en Somió tuvieron que retirarse para la celebración de la Feria de Muestras- y en las propias instalaciones de Cogersa, que son su destino definitivo. Asegura que en todo momento informó a la asociación vecinal y que «se acelerará el proceso para sacarlos todos de ahí lo antes posible. Intentaremos que sea en un mes».