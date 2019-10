La oposición pide un proceso de selección «transparente» para contratar al gerente de la EMA Foro critica el cese de Vidal Gago al que califica como un «gran profesional sin vinculación política» I. VILLAR Lunes, 14 octubre 2019, 00:41

La propuesta de cese del gerente de la Empresa Municipal de Aguas, que el miércoles se someterá a votación del consejo de administración, ha sido recibida con críticas por parte de varios grupos de la oposición y en particular por Foro, anterior partido de gobierno, que avanza que su consejero votará en contra de esta decisión. «Vidal Gago es un gran profesional, que asumió la gerencia sin vinculación política de ningún tipo y a través de un proceso de selección con concurrencia real en el que participaron técnicos municipales del servicio de Recursos Humanos además del gerente de EMTUSA», recordó la concejala Ana Braña, hasta hace unos meses presidenta de la empresa municipal. En su opinión, «la independencia del gerente está fuera de toda duda».

Braña consideró «extraño» que el anuncio del cese llegue «en pleno debate sobre el estado de la playa y del saneamiento» y después de que Gago hubiera participado hace unos días en la comisión municipal de Medio Ambiente para informar, a preguntas de Foro, sobre cuestiones como la situación del estudio contratado al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria sobre el estado del emisario submarino de Aboño. «Nos tememos que no haya gustado la rendición de cuentas que se dio no solo a Foro, sino a todos los grupos presentes en la comisión», apuntó la edil, quien también lamenta que no se haya argumentado «qué motiva la pérdida de confianza» esgrimida por el equipo de gobierno socialista.

Ciudadanos asegura «respetar» la decisión al tratarse de un cargo de confianza, pero fía la posición de sus representantes en el consejo de administración «a las explicaciones que nos den de las causas de su cese y de cómo será el proceso para elegir a su sustituto». Su portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola, pide que la selección del nuevo gerente sea «totalmente transparente y abierta para asegurar que la persona que ocupe el puesto sea la más idónea para el mismo». Y añade a este respecto que «para que las empresas municipales se gestionen de la forma más eficiente y eficaz es necesario que los gerentes puedan llevar a cabo su trabajo con la confianza no solo del equipo de gobierno, sino del máximo posible de grupos municipales».

El portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, lamentó que «una vez más el equipo de gobierno despiste la atención pública con nombramientos y ceses de directivos en un tema de máxima preocupación como es el saneamiento y la calidad de las aguas». Y consideró que «es ahora cuando se requiere a todos los profesionales a disposición para solventar el problema».

También el concejal de Vox Eladio de la Concha confía en que «este cambio no interfiera temporalmente en las soluciones de los diversos problemas relacionados con la gestión de la EMA y que son de máxima urgencia». Consideró el cese «una nueva decisión del PSOE para ir eliminando a las personas elegidas para puestos de responsabilidad por la anterior Corporación». PSOE, IU y Podemos declinaron hacer valoraciones.