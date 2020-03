La oposición urge al Puerto y el Gobierno «un acuerdo» sobre la arena de San Lorenzo Vista panorámica del arenal de San Lorenzo, con efecto 'ojo de pez', tomada desde la Rampla de la escalera 2. juan carlos tuero Pide al Ayuntamiento que presione a las otras administraciones para evitar perjuicios «al mayor activo de Gijón» IVÁN VILLAR Martes, 10 marzo 2020, 01:43

«Dejémonos de estudios y apliquemos soluciones». Los dieciséis años de retraso que acumula el compromiso de aportar arena a la playa de San Lorenzo para compensar las pérdidas derivadas de la ampliación de El Musel y las posturas dispares que mantienen aún hoy sobre este asunto la Autoridad Portuaria de Gijón y el Ministerio para la Transición Ecológica provocan hartazgo también en la Corporación municipal, donde los grupos de oposición urgen a las administraciones a «llegar a un acuerdo», con independencia de cuál sea la solución elegida.

«Lo más normal es rellenar la arena. Es lo que se está haciendo en entornos parecidos al nuestro, y más cuando vemos zonas donde prácticamente ha desaparecido», opina el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, quien no obstante añade que «deben ser los técnicos los que decidan». Sí pide a las administraciones implicadas «que se aclaren de una vez y dejen de dar vueltas, porque no puede ser tan complicado tener un mismo criterio» y al Ayuntamiento «que presione para que se tome una decisión. Al final, quienes sufren estos retrasos son los gijoneses y los turistas que vienen a vernos».

Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, cree que «el hecho de que la playa pueda tener más arena no será nunca negativo, pues se traducirá en mayor superficie disponible para disfrutar de ella. Y si a ello se une que la Autoridad Portuaria tiene adquirido ese compromiso, cuando antes lo hagan mejor. Pero siempre depositando la arena que más similitud guarde con la original». Por su parte, la portavoz de Podemos-Equo, Yolanda González Huergo, se posiciona del lado del Ministerio de Transición Ecológica, que vetó la última propuesta de relleno planteada por el Puerto, al considerar que la arena elegida era demasiado fina: «Aunque sobre cuestiones puramente técnicas es difícil pronunciarse, sus argumentos parecen razonables. No obstante, no debemos obviar que esta situación se deriva de una ampliación que era innecesaria y que ha tenido unos costes ambientales y económicos desproporcionados».

Alberto López-Asenjo, del PP, pide «no perder un activo para Gijón como es la playa por la falta de arena» y recuerda que en otras como Riazor ya se han hecho rellenos. Añade que la adecuada «nunca aparecerá si no la buscamos» y pide al Consistorio «que sea parte activa» para lograr una solución. Finalmente, Eladio de la Concha, de Vox, reclama «un estudio de la profundidad del manto de arena en las diversas zonas de la playa para conocer si es conveniente o no esa reposición».

El presidente de la federación vecinal urbana, Manuel Cañete, indica que «debemos asumir que nuestras playas y el Muro van a cambiar y pensar ya en medidas como ganar espacios verdes frente al arenal».