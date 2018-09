«La ORA no se va a extender a corto plazo», asegura Esteban Aparicio El concejal Esteban Aparicio presenta las nuevas inversiones de la empresa de la ORA. / AURELIO FLÓREZ Los nuevos parquímetros obligarán a anotar la matrícula y permitirán el pago con tarjeta. Los coches con cámaras «no servirán para sancionar» I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:27

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, presentó ayer el plan de inversiones aprobado para los dos próximos años por la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón -participada al 40% por el Ayuntamiento y al 60% por Estacionamientos y Servicios Sociedad Anónima-, en el marco del acuerdo para prorrogar durante una década la gestión por parte de esta sociedad del estacionamiento regulado y la retirada de vehículos con la grúa. La empresa destinará 2,7 millones de euros a la incorporación de nuevas tecnologías al servicio, que permitan «que Gijón sea una ciudad inteligente también en materia de estacionamiento». La cifra alcanzará los tres millones de euros si se suma el coste de la obra civil necesaria para transformar los espacios situados frente al Albergue Covadonga en una zona de aparcamiento de larga estancia similar a la que existe en el antiguo solar de Peritos. La intención es que empiece a funcionar «en el primer bimestre del próximo año».

Será coincidiendo con la renovación de los 230 parquímetros que existen en la ciudad, la actuación sobre la que más hincapié hizo el edil. Los nuevos contarán con un teclado para introducir la matrícula del vehículo, si bien en el tique que se emita vendrá impreso un código QR que podrá usarse en ocasiones posteriores para no tener que teclear de nuevo la numeración. Estarán dotados además de lectores de tarjetas de crédito -tanto de banda magnética como de contacto-, con la posibilidad de permitir en un futuro el pago con el monedero de la Tarjeta Ciudadana. Estarán preparados para variar su configuración de acuerdo con la nueva zonificación que contendrá el Plan de Movilidad, que distinguirá entre zonas de rotación para uso general, zonas para residentes y plazas para estancias de un máximo de 20 minutos.

Pese a disponer mediante el registro de las matrículas de información detallada de qué vehículos están estacionados en las inmediaciones de cada parquímetro, Aparicio señaló que de momento se seguirá permitiendo que un usuario pueda renovar su tique una vez agotadas las dos horas que se pueden abonar como máximo de una sola vez. No obstante, apuntó que «la aspiración de la nueva ordenanza de Movilidad -actualmente en elaboración- será garantizar que una persona no pueda estar todo el día aparcado en la misma zona, que es el espíritu de la ORA dado el espacio escaso disponible para los 154.000 coches que tenemos en Gijón». Añadió que la misma ordenanza podría llegar a fijar discriminación de precios en función del combustible de cada vehículo. «Ahora no va a ser así, pero es una de las medidas que se apuntan para el futuro, porque probablemente en poco tiempo haya una directiva europea para ello».

Paneles informativos

Otro elemento destacado de la nueva ORA será el uso de cinco vehículos equipados con cámaras de reconocimiento de matrículas, que según remarcó el concejal «servirán para realizar estudios sobre la ocupación de plazas. No se prevé la sanción automática, porque es inviable legalmente con arreglo a la ordenanza». Añadió que con los datos obtenidos a través de estos coches -capaces de controlar hasta 2.000 vehículos cada hora-, más los que se reciban a través de los parquímetros inteligentes, se podrá contar con información en tiempo real sobre plazas de aparcamiento disponibles que podrá consultarse en una aplicación móvil y se ofrecerá a través de ocho paneles situados en las entradas a la ciudad y las inmediaciones de la zona ORA. «La mayor parte del tráfico interno, es gente que busca aparcamiento. Así podrá ver si le merece la pena ir al centro».

Este control en tiempo real sobre la situación de las plazas, que en un futuro podría extenderse también fuera de la zona ORA, permitirá además generar estadísticas sobre el aparcamiento en la ciudad, conocer de manera inmediata «cualquier incidencia que se produzca» e incluso «detectar la presencia de vehículos sospechosos». También se renovarán las PDAs de los controladores y en enero se ampliará la plantilla con seis personas más.

Foro de la Movilidad

Sobre la ampliación del perímetro actual de la zona de estacionamiento regulado, indicó que no hay posibilidad mientras no se cambie la ordenanza. «A corto plazo, la ORA no se va a extender», aseguró. Y recordó que aunque en el Plan de Movilidad que se está elaborando actualmente «se prevé la posibilidad de incrementos, no se concretan».

Precisamente ayer este documento puso punto final al proceso participativo previo a su aprobación en la junta de gobierno, con su votación por parte del Pleno del Foro de la Movilidad. En una reunión celebrada en el Centro Municipal de El Coto, en la que participaron aproximadamente la mitad de las entidades que lo integran, el foro validó el texto final del plan con 27 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto en contra. Curiosamente entre las abstenciones estuvieron las de la directora del área municipal de Medio Ambiente y el representante en el foro de la Policía Local. EMTUSA, por ejemplo, votó a favor. Y el concejal Esteban Aparicio se ausentó de la reunión antes de llegar a ese punto. También se abstuvieron el concejal socialista Celso Ordiales y los representantes del Colegio de Arquitectos -que no vio aceptadas sus alegaciones pero se puso a disposición del foro para seguir trabajando en mejorar el documento- y la Unión de Comerciantes. Esta última pidió eliminar las referencias al comercio electrónico y no distinguir el reparto de mercancías según el modo de venta, pero se consideró que ya no procedía una vez elaborado el informe de alegaciones. Xixón Sí Puede e IU, que preveían abstenerse, votaron a favor «solo para reconocer y avalar el trabajo realizado por el foro». Su presidente, Manuel Cañete, pidió que finalizada esta fase «no se pierda este proceso de participación».