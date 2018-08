Una oreja para Ferrera en el cierre Ferrera, con la muleta, fue el único que tocó pelo en la última corrida de la feria de Begoña. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA El diestro mallorquín obtuvo un solitario trofeo en el mano a mano con Perera, que se fue de vacío JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CANAL Jueves, 16 agosto 2018, 03:55

Plaza de toros de El Bibio. Gijón, miércoles 15 de agosto de 2018. Sexto y último festejo de abono de la feria de Begoña. Menos de media entrada en tarde soleada y con ráfagas de nordestucu que molestó a los lidiadores. Seis toros de El Freixo, la ganadería propiedad de El Juli, hierro debutante en el coso gijonés (con cuatreños, que el año pasado ya se lidiaron novillos de la misma ganadería). De cabezas cómodas, mansearon y solo el segundo y el tercero resultaron manejables.

Ferrera, pinchazo y media estocada (un aviso, silencio), bajonazo (una oreja) y pinchazo y estocada caída (un aviso, ovación)

Perera, estocada baja y trasera (petición de oreja), estocada baja (un aviso, palmas) y estocada corta y trasera (silencio).

La corrida duró dos horas y veinte minutos.

La cogida de Cayetano en Pontevedra dejó el festejo en un mano a mano. No parece que esa modificación en el cartel haya motivado la devolución de muchas localidades y su consiguiente reflejo en la escasa entrada registrada ayer, un día de Begoña, que en otros tiempos era el de mayor afluencia de espectadores. Algo pasa, algo cambia. En fin...

Al toro que abrió plaza, muy justo de presencia, Ferrera no lo puso en suerte para el caballo. Ferrera sabrá por qué. El tercio de varas fue deplorable, con carioca y rectificación a cargo del varilarguero. La misma calificación negativa mereció la actuación de los banderilleros. Muleta en mano, Ferrera inició su labor por bajo, para ahormar la embestida del bicho, que se rajó enseguida. Con la izquierda, el diestro se ayudó siempre del estoque, una novedad esa contumacia, oiga, y en las tandas de redondos hubo algún pase suelto de excelente factura, junto con una mayoría carentes de temple y mando, porque el toro, poco colaborador, por manso, punteaba y enganchaba la tela al rematar las series. El diestro, que también sufrió las molestias derivadas del viento, recorrió media circunferencia del ruedo detrás del burel y acabó por finiquitarlo aseadamente a 50 metros o más de donde había empezado la tarea.

Banderillero herido

Al tercero de la tarde le pusieron una vara y el sobresaliente, Álvaro de la Calle, hizo un quite por chicuelinas rematadas con media revolera. Al prender el segundo par de rehiletes, el banderillero Javier Valdeoro pasó a la enfermería tras sufrir un pitonazo que le produjo erosiones en la cara, con cortes en la nariz y labios. Ante la muleta de Ferrera el toro echaba la cara arriba y cortaba el viaje en las series en redondo, que el diestro alternó con tandas de naturales, ayudados, desde luego. Después de unos trapazos para espantarle las moscas, Ferrera se deshizo del astado de un bajonazo y le dieron la única oreja de la tarde. En el quinto, excelente media verónica del sobresaliente en un quite, limitado a eso, la media verónica, porque el toro, que entró solo una vez al caballo, pero el piquero se las arregló para hacerle tres agujeros, el toro, digo, manso, no quería saber nada de los capotes y buscaba animoso las tablas. Se dolió en banderillas (los banderilleros, por su parte, dieron un mitin al poner los palos) y luego se colaba por la izquierda cuando lo muleteaba Ferrera, que lo hizo mejor por el lado diestro, aunque enmendándose en algunas fases del trasteo, que acusó falta de mando. Nada que merezca la pena recordar.

El segundo toro de la tarde tenía una cabecita tan poca cosa... Perera lo lanceó a la verónica, primero, y luego en un galleo por chicuelinas para llevarlo al caballo. Una varita. Y quite de Perera a base de vistosos lances de frente por detrás y gaoneras. El toro, repetidor en la embestida, humillaba al tomar la muleta de Perera, que empezó la faena de rodillas para continuarla con tres series de redondos, una al natural, de menos a más en la calidad de la ejecución y, tras un desarme, más naturales, cambios de mano, manoletinas y otros adornos. Un bajonazo trasero fue el colofón y la petición de oreja consiguiente no fue atendida desde el palco, que sí haría caso a la demanda del público a continuación, cuando parecía que había menos pañuelos para premiar a Ferrera. En el cuarto de la tarde, el de mayor fuerza del encierro, Perera se inhibió en el primer tercio y dejó que se picara de cualquier manera, situado el caballo entre las rayas. Inadmisible. Con la franela en la mano derecha derrochó luego temple y ligazón el extremeño, que, en cambio, toreó al natural perfilero y hacia afuera, casi siempre. Aunque mató de una estocada en los bajos tenía, se supone, la oreja en la mano, pero enfrió los ánimos el puntillero, cuya torpeza, que levantó a la res, precisó siete u ocho golpes de cachete para que pudieran intervenir las mulillas.

Y en el toro, 'Taponero' se llamaba, que cerró plaza y feria, despachado con un picotazo en el primer tercio, tras quitar Perera por chicuelinas, prendió Javier Ambel, un coloso en la brega toda la tarde, dos buenos pares de banderillas. El cornudo, de mejor presencia que sus hermanos, huía, buscaba con ansiedad la salida; añoraría, el pobre, la vida plácida de la dehesa extremeña, en compañía de sus vacas, de modo que Perera tuvo que torearlo a favor de querencia, en terrenos muy próximos a chiqueros. Así y todo, no consiguió someterlo en sus intentos al natural y en redondo, porque el bicho tomaba el engaño sin fijeza y Miguel Ángel enseguida decidió dejarlo para el arrastre. Y hasta el año que viene, si el Ayuntamiento quiere.