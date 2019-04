«Sois el orgullo de La Calzada» Montserrat López junto a Antonio Jiménez y las jugadoras del Telecable Hockey Club. También recibieron un reconocimiento a su labor en IDC de La Calzada, José Manuel Moreno Cubino (secretario), Ricardo Vázquez (abogado) y Joaquín Fernández (tesorero). / CAROLINA SANTOS El Telecable Hockey y Antonio Jiménez reciben el premio Iniciativas Deportivo Culturales | La asociación destacó «las ganas de superarse» de las jugadoras y «el trabajo incansable» del fotógrafo del barrio JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 25 abril 2019, 02:33

Es el equipo más laureado de Asturias, con tres ligas, cuatro copas de la Reina, cinco de Europa y un subcampeonato en la Intercontinental y dos ligueros. Y ayer sumó un nuevo galardón. Uno muy especial, que viene de su gente, de su barrio. El Telecable Hockey Club recibió el premio concede la asociación Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada. «Es un reconocimiento por parte de la ciudad, del barrio de La Calzada, es muy bonito. Quiere decir que algo va bien. Llevamos una temporada bastante buena», reconoció Elena González Lolo, portera del equipo, tras recoger el galardón.

«Hoy estamos hablando de vosotras, que lo sois todo para mí, para el deporte de Gijón y el auténtico orgullo de La Calzada», dijo sin ocultar su satisfacción Rufino Ballesteros, presidente de Iniciativas Deportivo Culturales y fundador del equipo de hockey hace 35 años.

Otro de los homenajeados fue el fotógrafo Antonio Jiménez. «Por su incansable trabajo durante casi veinte años haciendo las fotos de las jornadas deportivas, de manera totalmente altruista», destacó Ballesteros. Jiménez cumplía ayer 64 años y Cuco Jiménez, su hijo y presentador del acto, no desaprovechó la ocasión para homenajear a su padre con un vídeo. Al son del cumpleaños feliz del grupo Parchís, se sucedían las imágenes más destacadas de su vida. Ni el padre ni el hijo consiguieron contener la emoción.

«Para mí significa mucho este premio porque de verdad que no tengo ninguno. Este no ye pa' mí solo, sino para todo el mundo que se pone delante de mi cámara», afirmó Jiménez, que lleva 24 años tomando imágenes de patinaje de velocidad, en Italia, Alemania, Bélgica, Holanda Francia, Portugal y también en España. «Siempre he hecho las fotografías para mí y para la gente. Cuando las tengo las cuelgo para que las vea todo el que quiera», indicó. Tras 40 años trabajando en los astilleros, Jiménez se prejubiló tras los años de dura reconversión. «Hice muchas fotos y vídeos de todas las movidas de entonces. Siempre me ha gustado enseñar a la gente lo que hay, en cualquier ámbito. Aunque lo que más me gusta es el deporte».

62 corales de toda España

Los premios de La Calzada se entregan desde hace 18 años. «Entonces había algunas cosas, pocas, culturales y deportivas. Fuimos premiando a la gente que nosotros creíamos que merecía un reconocimiento», rememoró Rufino Ballesteros. La escultura que otorgan está realizada por el artista gijonés Carlos García Pérez, «y representa el hierro y el hormigón que forman parte del ADN de La Calzada». Junto a los premios, ayer se presentaron las XXVIII Jornadas Deportivas y Culturales que se celebrarán en mayo e incluirá el tradicional festival de corales, con 62 grupos de todo el país en la iglesia de Fátima. También habrá teatro, balonmano playa o ajedrez.