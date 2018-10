Llegan los oricios... a 9,90 euros el kilo Los oricios que ayer vendía la pescadería Los Playos, en el Mercado del Sur. / ARNALDO GARCÍA El fin de semana ya se despacharon los primeros kilos en las pescaderías a un precio de entre 9,90 y 11,90 euros AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 31 octubre 2018, 03:13

No todo iban a ser paraguas, precipitadas búsquedas de ropa de abrigo por el armario y catarros. La llegada del frío, aunque sea anticipada, también tiene por costumbre traer algo bueno a las mesas asturianas. El pasado fin de semana, llegaron los primeros oricios a los mostradores de las pescaderías y las sidrerías dieron buena cuenta de la vuelta a casa del equinoderno pródigo que ahora, debido a la veda en la costa asturiana, solo viaja en transporte por carretera.

Los precios, algo más elevados como es habitual con los ejemplares de pretemporada, oscilaron entre los 9,90 y los 11,90 euros el kilo en las pescaderías. En los chigres, el año pasado no bajaban de los 16 euros, más bien este era el mejor precio que se podía encontrar. Y a ese mismo precio los comió gustoso el presidente de la Cofradía del Oricio, Alberto Fernández, este fin de semana, en la sidrería Guaniquei. «Todavía eran pequeñinos, pero estaban muy muy ricos», rememora. La cofradía no se reunirá aún. «Esta semana, con el puente, no es buena para quedar y reunirse, porque hay que conciliar con la vida familiar», reconoce, pero la próxima, «sin falta», si la mar lo permite, buena parte de sus diecisiete miembros se darán cita para degustar uno de los manjares más apreciados en Gijón.

La sidrería Ataúlfo ya ofertó oricios la semana pasada a un precio de 18 euros y Zarracina, uno de los grandes clásicos, abre hoy sus puertas tras unas vacaciones, sin tener claro aún el etiquetado. «A ver a cómo nos los ofrecen», reflexionan desde la otra acera de la Antigua Pescadería. Este año, por primera vez, faltará la crónica oriciera de Armando Rodríguez tras el cierre, este mes, de El Globo, otro de los templos de esta religión gastronómica.

Más el fin de semana

Los Playos, en el Mercado del Sur, fue una de las poquísimas pescaderías que ayer, martes, seguía ofreciéndolos una vez pasados viernes y sábado. «La mayoría de la gente se los lleva para comer el fin de semana», explica Pedro Fernández, en cuyo mostrador brillaban apetecibles ejemplares, a 11,80 euros el kilo. Los oricios siempre triunfan y «en cuanto la gente tiene un poco de frío se acuerda de ellos».

En La Lastrina los tuvieron la semana pasada a 9,90, aunque ayer «no hubo». Su intención es seguir ofreciéndolos a sus clientes en cuanto tengan oportunidad. Lo mismo relatan en Pescaderías Costa Verde, en la avenida Portugal: «Tuvimos de Galicia, a 11,90 euros, el sábado. Esta semana, entre que hay pocos y el tiempo está malo, no sabemos lo que pasará...». Cuentan los días que faltan hasta enero y febrero, cuando «llegan todos los días» ejemplares maravillosos.

El propietario de la Pescadería Carlos confiesa que él mismo se llevó algunas piezas a casa de las que puso a la venta la semana pasada. «Y estaban muy buenos. Pero aún son pequeñinos, así que yo esperaré un tiempo para volver a traerlos. Ellos quieren frío», detalla.

Sigue la veda

Los oricios por los que se pirran los asturianos, en general, y los gijoneses, en particular, hace ya un par de años que no proceden de sus propias aguas (aunque estos siempre fueron minoritarios). Son gallegos y portugueses, «y están bien ricos». La prohibición de cogerlos en la costa asturiana expiró el pasado 5 de septiembre, pero entonces la Dirección General de Pesca decidió prolongar la veda unos meses más, al menos hasta el 31 de diciembre y, casi con total seguridad, llegada esta fecha, un año más. La última palabra al respecto no se pronunciará hasta que se conozcan los resultados de unos análisis aún pendientes de realizar. Los de hace un par de meses revelaron que la situación de los oricios mejora -aumenta su densidad, sobre todo, en el oriente y el occidente-, aunque no lo suficiente como para levantar la prohibición. «Estamos a favor de dejar que se recuperen bien», zanjan desde la cofradía.