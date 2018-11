El Ayuntamiento de Gijón «no escatimará medios» para averiguar el origen del carbón de la playa Ana Braña, Carmen Moriyón y Álex Galán, en la presentación del documental 'Los vecinos del mar', en la biblioteca de la antigua Escuela de Comercio. / PALOMA UCHA Carmen Moriyón solicita el estudio que vincula las manchas de San Lorenzo al movimiento de graneles y solicita colaboración al Puerto para analizarlo IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 27 noviembre 2018, 03:04

Carmen Moriyón aseguró ayer que el Ayuntamiento de Gijón «no escatimará en medios» para intentar solventar cualquier duda sobre el origen del carbón que periódicamente cubre parte de la playa de San Lorenzo y que un reciente estudio realizado por el Instituto del Carbón (Incar) relaciona con el movimiento de graneles en El Musel. Tras remarcar que el mineral que aparece sobre la arena «es inerte y no supone ningún peligro ambiental», la alcaldesa reconoció que sí tiene un impacto negativo sobre la imagen de Gijón y causa preocupación en la ciudadanía. «No puede ser que estemos intentando acaparar turismo, y de repente una mancha negra acapare portadas a nivel nacional», lamentó. Un contratiempo frente al que dejó claro su propósito de actuar: «A las administraciones nos corresponde indagar y llegar al fondo del asunto, y es lo que haremos si es posible técnicamente, porque quizás no lo sea». De una u otra forma, «nos emplearemos a fondo», apostilló.

La regidora recordó que recientemente el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo recurrieron a ese mismo instituto para comparar las muestras de carbón tomadas a principios de este año en la playa de San Lorenzo con otras que éste tenía en su poder y que se suponía que correspondían al 'Castillo de Salas'. Pero ese estudio «no llevó a ningún sitio», porque la muestra que constaba en los archivos del Incar no había sido tomada directamente del pecio del buque hundido hace 32 años frente al Cerro, sino de la propia playa. Moriyón lamentó que durante las conversaciones con esta entidad «nunca se nos advirtiera de que estaban haciendo otros estudios que pudieran dar luz a la materia» y de los que el Consistorio no tuvo conocimiento hasta el pasado fin de semana a través de las informaciones publicadas por EL COMERCIO.

El primer paso, indicó, será «solicitar ese estudio para que los técnicos municipales lo puedan valorar y contrastar». A ese respecto, ya ha contactado con los responsables del Puerto para, a la vista de lo que indique ese documento, realizar los estudios complementarios que se consideren. «Les he comentado que no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque las administraciones tenemos que proteger la playa. Y eso solo se puede hacer desde un punto de vista riguroso, técnico y científico. Nuestro deber es recabar toda la información posible y es lo que hicimos al encargar el otro estudio. ¿Que con él no hemos llegado a conclusiones? Pues tenemos que seguir». La regidora destacó que «con la Autoridad Portuaria hay muy buena colaboración», algo que puso en contraste con la relación del Ayuntamiento con la Demarcación de Costas, en la que prima «la inhibición» sobre los asuntos de la playa.

Mineral desgastado

Moriyón eludió apuntar a un posible origen u otro, más allá de recordar que en el informe presentado recientemente por los profesores de Geología de la Universidad de Oviedo se destacaba el desgaste que tenía el mineral, fruto de que «no venía de forma inmediata de una descarga de graneles», así como su presencia en diferentes estratos bajo San Lorenzo y que en una tesis realizada antes de que el 'Castillo de Salas' se hundiera frente a Gijón no constaba la presencia de carbón en el arenal.

«La sociedad quiere saber, y no debemos escatimar medios hasta que lleguemos a resolver esta cuestión, si el carbón que iba en las bodegas de aquel barco se sedimentó y periódicamente vuelve a la superficie o si lo que provoca las manchas son los movimientos de graneles», indicó. Añadió que si se confirma la teoría del 'Castillo de Salas', «habrá que asumir nuestra historia y saber contarla a quien nos visite». Y si la causa es otra, «habrá que corregirla».

La alcaldesa explicó por otra parte que el Consistorio ha remitido a Costas los resultados de los estudios realizados sobre el volumen y distribución de la arena en la playa, «para que digan si cabe hacer algún tipo de actuación, aunque los técnicos creen que cuanto menos se toquen las playas mejor».