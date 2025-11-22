El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Lorenzo, Óliver Suárez, Ángela Pumariega y Carla Álvarez con los carteles y gastromapas de las jornadas en la Sidrería Gijón. Arnaldo García

Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos

«Solo podremos tener un turismo de calidad con una hostelería de calidad y no con carpas y barracas», advierte ante Divertia y Ayuntamiento de Gijón

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El presidente de la junta local de Otea, Ángel Lorenzo, aprovechó la presentación de las jornadas de la cocina tradicional para quejarse de la proliferación ... de eventos hosteleros en recintos públicos que compiten directamente con sus establecimientos y también de la permisividad municipal que hay, a su juicio, con la celebración de las fiestas de prao, que van creciendo en número año tras año en barrios y parroquias. Según expuso Lorenzo en lo que va de 2025 se han organizado 47 fiestas dentro del concejo, con unos tres días de duración de media. «Muchos de estos festejos son organizados por personas particulares que ven una fuente de negocio en suelo público y sin las restricciones que tiene la hostelería gijonesa», indicó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  5. 5 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  6. 6

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos
  9. 9 La consejera de Salud anuncia un sistema sanitario con menos directivos y «una mayor estructura de gestión»
  10. 10

    Marina Estrada, la gijonesa que está en la Cumbre del Clima con 19 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos

Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos