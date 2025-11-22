Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos

El presidente de la junta local de Otea, Ángel Lorenzo, aprovechó la presentación de las jornadas de la cocina tradicional para quejarse de la proliferación ... de eventos hosteleros en recintos públicos que compiten directamente con sus establecimientos y también de la permisividad municipal que hay, a su juicio, con la celebración de las fiestas de prao, que van creciendo en número año tras año en barrios y parroquias. Según expuso Lorenzo en lo que va de 2025 se han organizado 47 fiestas dentro del concejo, con unos tres días de duración de media. «Muchos de estos festejos son organizados por personas particulares que ven una fuente de negocio en suelo público y sin las restricciones que tiene la hostelería gijonesa», indicó.

Siguió Lorenzo con sus reproches al indicar que «esta situación (la barra libre con fiestas de prao y eventos hosteleros en espacios públicos) pensamos que solo pasa en Gijón y no solo creo que daña a la hostelería sino también en la imagen de la ciudad». Aseguró también que «nuestro sector en Gijón atraviesa un momento delicado donde se cierran a día de hoy más establecimientos hosteleros que se abren y eso contrasta con lo que ocurre en las ciudades vecinas como es el caso de Oviedo». «Yo quiero mucho a Gijón, pero tengo también que entrar a compararnos con Oviedo. Allí no se permite una proliferación de tantos eventos que suponen una competencia desleal para el sector», añadió.

El presidente de la junta local de Otea y socio del Grupo Gavia apeló a la fluidez del diálogo existente con el Ayuntamiento para «concienciar sobre este problema, buscar un entendimiento y conseguir una convivencia de todos para volver a ser la ciudad puntera que éramos». Por último defendió que «Gijón posee una gran hostelería con excelentes profesionales y productos de primer nivel, pero yo creo que llegados a este punto hay que proteger y cuidar a la hostelería local porque solo podremos tener un turismo de calidad con una hostelería de calidad y no con carpas y barracas»,

Óliver Suárez, presidente de Divertia, afirmó que discrepa de las declaraciones de Lorenzo, pero manifestó su disposición a sentarse a hablar, «porque seguramente tenemos áreas de mejora». «Desde Divertia todos los eventos que realizamos intentan dinamizar lo que es la economía de la ciudad, y aunque pueden ser mejorables suman y aportan al sector de la hostelería local y al del pequeño comercio». Suárez aseguró que la relación con la patronal hostelera es «cordial» y se ofreció a recibir las propuestas de mejora para un sector tan importante en Gijón y Asturias para «estudiarlas, valorarlas y afrontarlas».

La vicealcaldesa Ángela Pumariega recogió el guante lanzado por el socio fundador del Grupo Gavia y explicó que en el Plan Estratégico de Turismo que su concejalía está redactando para los próximos 10 años se trabajará en una línea específica para desestacionalizar los eventos y que en verano, por la enorme concentración de actividades, no compitan unas con otras. «Creo que es importante escuchar al sector, con los que tenemos una relación muy cercana, y el plan estratégico se va a enfocar en esa no competencia de eventos y en ver cómo lo estructuramos tanto con la parte de hostelería como con la parte de festejos y la parte deportiva para intentar poner a lo largo del año las actividades más repartidas y que no este el calendario solo centrado en esos meses de verano que hay tantos eventos», remarcó Pumariega.