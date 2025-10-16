Ovidio Zapico: «Persisto en la idea de desmantelar el 'Héroes del Simancas'»

El Gobierno de Asturias volverá a intentar retirar la escultura 'Héroes del Simancas', ubicada en una de las fachadas del colegio de la Inmaculada ... de Gijón. Así lo ratificó el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, en comisión parlamentaria. Aunque ya se intentó en el pasado, recordó, el proceso resultó fallido.

«Podríamos ir a lo fácil, que sería eliminar el texto. Esto no generaría problema, tendría su importancia y sería un avance. Pero yo sigo persistiendo en la idea de que hay que desmantelarlo por completo», explicó ante la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien ha reclamado la retirada del monumento franquista.

Zapico reveló que desde fecha reciente está en posesión de una documentación en la que podrán apoyarse para desmantelar por completo la escultura. «Recientemente encontramos una documentación que creo que nos permite el abrir otra vez un segundo proceso para ver si podemos avanzar con toda la seguridad jurídica para que esto sea así», compartió Zapico.

«El homenaje a los sublevados contra el régimen democrático es un homenaje al fascismo que la población española padeció durante cuatro décadas, nada menos», señaló Tomé. «Viola el recuerdo de más de 200.000 personas asesinadas por la represión franquista y celebra el exterminio de la parte de la población que votó a favor de la república y se opuso a este fascismo», argumentó. También recordó que en verano de 2024 este monumento se utilizó «por parte de grupos fascistas para ir allí a exaltar el fascismo, cantar el 'Cara al sol'...».

Hace más de año y medio que la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr) denuncia «que este monumento incumple con la Ley de Memoria democrática, tanto la autónomica como la estatal», apuntó Tomé.