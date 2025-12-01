Janel Cuesta Gijón Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Está en la memoria de los gijoneses que ya peinan canas la añoranza de los dos grandes mercados que fueron la Pescadería Municipal y el Mercado de la Plaza del Sur. Con el primero desapareció para siempre una gran parte del carácter y personalidad de playos y marineros, en este caso concreto de vendedoras de pescado, y en el segundo, aunque se trató de conservarlo, lo cierto es que, no obstante su gran renovación para adaptarlo a los tiempos modernos, también se llevó con ella el tradicional ambiente de zabarceras y vendedoras de los productos que iban directamente del campo a la mesa.

Este preámbulo nos acerca más aún al tema de actualidad de la gripe aviar, con chistes y viñetas incluidas, añorando los huevos de gallinas de caleya y corral, por lo que son muchos y muchas las gijoneses que recuerdan la pollería y huevería de Ernesto Tessier que marcó una época de calidad, progreso y éxito comercial que incluso llevó los nombres de Gijón y Asturias por todos los mercados de ámbito nacional. Y es por ello que hoy traemos a estas páginas a nuestro personaje, testigo y partícipe de una historia familiar que comenzó cuando sus padres Ernesto Tessier Martín, nacido en Tous, Francia, pero criado en Tierra de Campos, donde conoció a su esposa Victoriana de Lera Martín, natural de Palazuelo de Vedija, quienes llegado el año 1925 decidieron venir a Gijón atraídos por el auge industrial y marinero de la villa, y se establecen en la calle de Domínguez Gil con la 'Huevería La Moderna', y es aquí en Gijón donde nacen sus tres hijos Ernesto, Paco y Celestino. Francisco 'Paco' Tessier de Lera nació el 22 de junio de 1931 y tras un breve periodo en Tierra de Campos donde aprendió las primeras letras, terminada la Guerra Civil regresa a Gijón con nueve años para estudiar en el Colegio Politécnico de Los Campos y luego pasar a la Escuela de Comercio, mientras que su madre se instala en la plaza del Sur con una tienda de venta de huevos y pollos, y su padre sigue con una tienda en la calle de San Bernardo de 'Ultramarinos Finos'.

Es este un periodo de gran relevancia social del Mercado del Sur, a donde llegan las agricultoras de las aldeas y parroquias de Gijón con sus productos sobre lomos de sus imprescindibles borricos que dejan a la entrada llamada Puerta de la Villa en la avenida de Schulz, para unos y todavía Carretera Carbonera para otros. Son tiempos de trabajo, esfuerzo y progreso que se deja notar con el auge del Mercado del Sur, donde hicieron historia las carnicerías de Valentín 'El Coralu', Anastasia 'La Sampaya' y Esther Casielles, Amparo 'La Frutera', Pepe 'El Mancu', Antonín 'El Electricista' que lo arreglaba todo y lo de todos, también fueron famosos los 'Quesos Trancho' y 'Embutidos Abelardo Colunga', entre otros, sin olvidar que también hacia 'su agosto' durante todo el año el puesto de venta de periódicos, revistas y libros en el centro de la plaza que años más tarde paso a Adelina Estévez.

Fue tal el crecimiento del puesto de la Huevería Tessier que los tres hermanos se integraron en el negocio familiar dedicándose a abastecer a los buques que arribaban en el muelle local y en el puerto de El Musel con una charrette (xarré) y más tarde exportando incluso a las ciudades más importantes de la nación, especialmente a Madrid y Barcelona. Todo ello culminó con la compra de una finca en La Pedrera con producción 'casera', llamémosla así, de gallinas, huevos y pollos de prado y corral que ahora llamamos 'de caleya', y en el año 1953 crean la sociedad 'Tessier Comercial Avícola' primero con tres trabajadores Carlos Molina, Ovidio Carrera, Corsino Iglesias y la propia familia, por supuesto, para llegar a la docena de empleados, lo que propició que la marca 'Tessier' fuese sin lugar a duda la granja y huevería más conocida de toda Asturias con evidente proyección nacional.

Es obvio que todo tiene un principio y un fin, y tras largos años de éxito comercial en los que Paco Tessier de Lera contrajo matrimonio con Dolores Alonso Tilla, hermana a su vez del no menos popular Valentín Alonso 'El Coralu', llegó el momento de cambiar de actividad comercial, al bajar la rentabilidad del negocio, creando la empresa 'Naves Gijón, S. A.' dedicando los amplios terrenos para fines industriales en los que supo aprovechar los conocimientos mercantiles de su primera actividad comercial en la Plaza del Sur.

No podemos dejar a un lado que, no obstante su trabajo y dedicación a los negocios, Paco Tessier ha disfrutado de la montaña con el Grupo Ensidesa, jugando al tenis y siendo socio fundador del Club Tenis Gijón, también del Club Hípico Astur, Real Club Astur de Regatas y por supuesto fiel sufridor con el Real Sporting, y ¡cómo no! de la vitalidad que a sus 94 años le proporcionan sus dos hijos Luis y Eva, que ya le han dado tres nietos.

Nuestro personaje de hoy, aunque lógicamente jubilado, sigue la tradición de que 'el ojo del dueño engorda el caballo', y él mismo es testigo de ello, pero no deja de añorar aquel Mercado del Sur con su singular ambiente, vocerío, olor a huerta, fruta y tomates de Somió.

Y aunque allí no había puestos de pescado, sí fue donde una vez cerrada la Pescadería Municipal, las últimas vendedoras ambulantes de 'parroches', bocarte, chicharros y 'sardines', Carolina Lastra, Dolores Álvarez, Olvido García, María Lantara y Fredes 'La Tarabica' aguantaron el tipo pasando frío a la puerta del mercado, hasta que una ordenanza de 1993 las retiró definitivamente, pero esas ya son otras historias.

