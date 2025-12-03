El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El 'padre Chus', absuelto de los delitos de abusos a menores al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él
El 'padre Chus', en los juzgados de Gijón. Damián Arienza

Absuelven al 'padre Chus' de los delitos de abusos a menores en Gijón al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él

El Tribunal Superior de Justicia mantiene los cuatro años de prisión por el tráfico de drogas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:27

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) absuelve a Jesús María Menéndez, conocido como el 'padre Chus', de los delitos de corrupción y abusos de menores por los que fue condenado a diez años de prisión. El tribunal mantiene la condena de cuatro años de prisión por el tráfico de drogas, si bien anula los cargos de corrupción de menores al considerar que no existen pruebas concluyentes para determinar que ofrecía sustancias estupefacientes a menores a cambio de sexo.

Se estima de esta forma parcialmente el recurso interpuesto por el abogado Javier Díaz Dapena en representación del ex sacerdote, quien tiene aún pendiente otro procedimiento judicial por otro presunto caso más reciente de abuso sexual a un adolescente.

Durante el juicio en el que fue condenado y ahora ha salido absuelto, negó tajantemente haber ofrecido droga a cambio de sexo a menores. «Solo les ayudaba y les daba algo de dinero, pero nunca jamás les hice proposiciones», declaró.

Fue expulsado hace diez años de la Iglesia por abuso sexual a un menor de 16 años, si bien en aquella ocasión no llegó a haber juicio por ser mayor de 14 años y tratarse de relaciones consentidas. Sin embargo, para el Estado Vaticano esa edad era constitutiva de expulsión del sacerdocio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  6. 6

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  10. 10 La familia desalojada por el incendio en Oviedo: «Necesitamos un lugar donde vivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Absuelven al 'padre Chus' de los delitos de abusos a menores en Gijón al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él

Absuelven al &#039;padre Chus&#039; de los delitos de abusos a menores en Gijón al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él