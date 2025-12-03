Absuelven al 'padre Chus' de los delitos de abusos a menores en Gijón al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él El Tribunal Superior de Justicia mantiene los cuatro años de prisión por el tráfico de drogas

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:27

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) absuelve a Jesús María Menéndez, conocido como el 'padre Chus', de los delitos de corrupción y abusos de menores por los que fue condenado a diez años de prisión. El tribunal mantiene la condena de cuatro años de prisión por el tráfico de drogas, si bien anula los cargos de corrupción de menores al considerar que no existen pruebas concluyentes para determinar que ofrecía sustancias estupefacientes a menores a cambio de sexo.

Se estima de esta forma parcialmente el recurso interpuesto por el abogado Javier Díaz Dapena en representación del ex sacerdote, quien tiene aún pendiente otro procedimiento judicial por otro presunto caso más reciente de abuso sexual a un adolescente.

Durante el juicio en el que fue condenado y ahora ha salido absuelto, negó tajantemente haber ofrecido droga a cambio de sexo a menores. «Solo les ayudaba y les daba algo de dinero, pero nunca jamás les hice proposiciones», declaró.

Fue expulsado hace diez años de la Iglesia por abuso sexual a un menor de 16 años, si bien en aquella ocasión no llegó a haber juicio por ser mayor de 14 años y tratarse de relaciones consentidas. Sin embargo, para el Estado Vaticano esa edad era constitutiva de expulsión del sacerdocio.