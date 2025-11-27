Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»

María Agra Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Si hace cinco meses Mael luchó contra un dragón llamado Meningococo –batalla que se saldó con la amputación de sus manos y pies–, sus padres lo hacen contra la administración autonómica y las trabas burocráticas para asegurar la atención, los apoyos y la escolarización de su hijo. Así lo expuso este jueves Pablo Aldecoa, padre del pequeño de tres años, en la Junta General del Principado de Asturias. Lo hizo acompañado por el diputado de Vox Javier Jové, cuyo grupo quiere servir de «instrumento» para visibilizar la situación de esta familia y de otras en circunstancias similares.

Después del proceso médico y de la rehabilitación, el principal obstáculo que afrontan ahora son «los procedimientos administrativos», explicó Aldecoa, que afirma haber tenido dificultades en las áreas como educación, servicios sociales, sanidad, dependencia y discapacidad. Antes de la enfermedad, Pablo y Nerea lo tenían todo preparado para que Mael empezase al colegio, como la inmensa mayoría de niños de su edad, este septiembre. Estaba matriculado en el colegio Begoña, en Viesques, pero su vida dio un giro de 180 grados y, tras una reunión con los equipos técnicos, les advirtieron de que el centro no iba a estar adaptado para él.

Laberinto burocrático

Fue entonces cuando la familia solicitó alternativas y apuntó a Mael en el colegio Jacinto Benavente, el único completamente adaptado de todo Gijón, al considerar que contaba «con todo lo necesario» para su hijo. Sin embargo, al no corresponderles por zona (ellos viven en Viesques y el centro está ubicado en Vega), para hacer el traslado del expediente debían renunciar por escrito a las ayudas que les correspondían, algo que rechazaron.

Tras semanas de gestiones, el 31 de octubre recibieron autorización para el cambio de centro, pero la situación sigue sin resolverse por completo debido a los problemas de personal en el colegio Jacinto Benavente. «Hay dos auxiliares, una con contrato temporal y otra de baja, y no dan abasto», relató Pablo, quien ejerce como docente y asegura que esta carencia afecta a más colegios. «Hacen falta más auxiliares de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para atender al alumnado con necesidades», reclamó.

Pero también se han encontrado retrasos en los procedimientos de dependencia y discapacidad: «En la ley de dependencia hay dos años de espera. Mi hijo necesita ayuda y no puedo esperar dos años a recibir las ayudas», expuso, haciendo un llamamiento a la administración para que garantice «humanidad, sentido común y dignidad». Afortunadamente, Mael afronta todo este proceso con una normalidad que sorprendió incluso a su propia familia, eternamente agradecida por la atención sanitaria recibida desde el primer día. «Fue impecable, lo hicieron todo al milímetro», valoró Pablo.

Por su parte, el diputado Javier Jové recordó que Vox criticó la semana pasada el «despilfarro de fondos públicos» y reclamó que se prioricen recursos para situaciones como la de Mael. Su grupo quiere facilitar que la familia pueda «explicar y denunciar la situación que sufren ellos, pero también otras muchas familias asturianas», y ha lamentado un «laberinto burocrático» que, a su juicio, impide respuestas ágiles en casos extraordinarios.