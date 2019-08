Padres, profesores y alumnos del Jacinto Benavente exigen mantener a sus dos auxiliares Ana Isabel Barbancho y Raquel Morán, con la pancarta. / PALOMA UCHA Se concentraron en la plaza Mayor y pidieron que la consejería tenga en cuenta la «implicación emocional» de los niños con Raquel Morán JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 29 agosto 2019, 01:51

Los padres, profesores y alumnos del colegio Jacinto Benavente, en Vega, se concentraron la tarde de ayer en la plaza Mayor para exigir a la Consejera de Educación, Carmen Suárez, que mantenga a la auxiliar Raquel Morán en su puesto. «Creemos que la plaza le corresponde a ella, porque las condiciones laborales desde junio son las mismas. El mismo número de niños y no se trata de una plaza nueva, así que no entendemos por qué quieren cambiarla», explicó Ana Isabel Barbancho, otra de las auxiliares de educadora con las que cuenta el centro.

El Jacinto Benavente tiene dos plazas de auxiliares para atender a los nueve niños con necesidades especiales, sobre todo en lo referido a la movilidad. Al finalizar el curso, la Consejería de Educación decidió eliminar una de las plazas, alegando que el número de niños se había reducido. «Pero eso no es cierto, había nueve y se fue una niña que en realidad no necesitaba ayuda, pero ha entrado otro. Así que sigue habiendo los mismos», aclaró Raquel Morán, la auxiliar que iba a perder la plaza en el colegio.

Padres y profesores se unieron a Morán para reclamar que no se eliminara la plaza y pidieron ayuda al concejal Alberto Ferrao. «Se ha portado muy bien y nos ayudó mucho». Desde entonces no han tenido más comunicación oficial que el traslado de Raquel Morán al instituto de la Laboral. «El concejal llamó al director del colegio para decirle que no eliminaban la plaza, aunque no han dicho nada oficialmente. Pero a mí me siguen mandando a la Laboral», relató Morán.

Implicación emocional

Ahora no saben si al comenzar el curso, el lunes, se presentará otra auxiliar o no. Las cerca de medio centenar de personas que se concentraron ayer exigieron a la consejera que «aclare la situación y que rectifique y mantenga a Morán, que lleva casi 14 años en el colegio», recordó Barbancho.

Los padres también se mostraron muy molestos por el cambio. «Parece que Raquel no va a ser la que continúe pero nos parece que sería lo más lógico dado que ya conoce las necesidades de los niños. Lleva muchísimos años y hay una implicación emocional con ella por parte de nuestros hijos», recordó Hilda González, madre de Julia Calleja, de 4 años y que necesita la ayuda de las auxiliares. Si no obtienen respuesta de la consejera seguirán movilizándose mañana y los días 2, 4 y 6 de 18 a 19 horas en la plaza Mayor.