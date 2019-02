«Había paisanos que pensaban que estábamos para barrer» Tita Caravera, presidenta de la asociación vecinal de La Arena. / P. UCHA Tita Caravera. Medalla de Plata de Gijón «Nosotras llegamos a las asociaciones desde casa, desde lo privado. Y ellos desde el sindicato o el partido, desde lo público. Partían con ventaja» AIDA COLLADO Martes, 19 febrero 2019, 03:11

Tita Caravera (Caravia, 1945) se casó joven y llegó a Gijón con 22 años y dos hijos. Todo comenzó en la asociación de padres del Colegio Campoamor. De ahí, a la del instituto Calderón. Con el gusanillo asociativo dentro, se afilió a Izquierda Unida. El tiempo que militó le sirvió para adquirir una conciencia feminista que luego la seguiría a las asociaciones vecinales de El Coto, de La Arena (que preside actualmente), a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), al Consejo de la Mujer, a Femenino y Plural... Sitios en los que ha dejado una impronta que hoy la hace merecedora de la Medalla de Plata de Gijón.

-¿La recibe convencida?

-Estoy llena de orgullo. Lo primero que pensé es que hay gente que la merece más que yo. Me sentí agradecida y fue como un chute. Es un reconocimiento a lo que trabajamos muchos sin cobrar.

-¿Qué destacaría de todos estos años?

-Son pequeños momentos. Cuando me integré en la Federación formamos la plataforma del plan de vías, conseguimos sentar a todos los partidos juntos. Fue un éxito y conseguimos poner sobre la mesa política el plan, que estaba metido en un cajón.

-Cuando llegó al ámbito asociativo, ¿era un mundo de hombres?

-Las mujeres siempre trabajaron en las asociaciones, lo que pasa es que no eran secretarias ni presidentas. Había muchos paisanos que pensaban que estaban para barrer y hacer tortillas. Si no existiesen las vocalías, muchas mujeres no participarían. Los cursos que organizamos sirvieron mucho para mejorar la autoestima y crear redes. Teníamos un problema: nosotras nos acercábamos a la asociación de vecinos desde casa. Y los presidentes venían de partidos o sindicatos. Nosotras veníamos de lo privado y ellos de lo público, partían con ventaja.

-Todo ha cambiado mucho.

-Mucho. Puede haber algún reacio, pero cada vez menos.

-Habla con especial orgullo de su trayectoria feminista.

-Trabajar desde la vocalía me gustó muchísimo. También participé en el Consejo de la Mujer y estaba cuando se creó la Casa Malva, que fue una gran satisfacción para nosotras. Siempre me atrajo más el movimiento de mujeres, pero también es cierto que desde la federación de vecinos adquieres una visión más panorámica de la ciudad y ves que hay muchas cosas por las que luchar. Las mujeres tenemos que estar en todo.

-¿Hay relevo?

-En cuanto al movimiento feminista, el 8-M ha servido para atraer a mucha gente joven.

-¿Y en cuanto al vecinal?

-Adrián (Arias) y el resto de la junta están trabajando bien. Ahora en El Coto hay un chaval, en Nuevo Gijón también... A medida que se crean barrios, los jóvenes se integran en el movimiento vecinal. Hace falta relevo en algunas asociaciones, pero lo importante es que la federación funcione bien, porque es la que realmente tiene fuerza en el municipio. Y eso, de momento, está asegurado. No es fácil y tienes que priorizar, porque llega el momento en que tienes la agenda igual que la de un político.