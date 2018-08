El palacete Monasterio acumula varias multas por su mal estado Domingo, 19 agosto 2018, 02:46

Uno de los casos más llamativos de Gijón es el del palacete de la finca Monasterio, situado entre el colegio de la Asunción y el Grupo Covadonga. El inmueble, declarado en ruina técnica y económica debido a su mal estado de conservación, ha sido objeto de varias multas por parte de disciplina urbanística. Su caso es diferente al del resto de edificios ya que se encuentra en una finca cerrada y, por ello, no supone un peligro para los viandantes. En caso de que las irregularidades se mantengan en el tiempo, las multas impuestas oscilarán entre 3.000 y 6.000 euros.

El palacete, así como la finca en el que se enmarca, es propiedad de Promociones Villa San Lorenzo desde 1989. Según reconoció en varias ocasiones, la rehabilitación del edificio no estaba entre sus prioridades «hasta que no mejores los tiempos» en materia urbanística ya que no había demanda para una construcción de esas características. El último expediente, según recoge Disciplina Urbanística, se remitió a la propiedad por el «deficiente estado» del jardín.