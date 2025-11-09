Paladares sin fronteras La Hacienda de La Llorea cierra los festejos del Desarme y el Zascandil se suma a la Sherry Week jerezana

La hostelera Marta Tascón, con un ramo de rosas, se llevó una fiesta sorpresa por su 60 cumpleaños.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Si el 19 de octubre es la fecha que marca la celebración de la fiesta gastronómica del Desarme, el hecho de que haya traspasado fronteras y que ya no sea solo en Oviedo donde se coma su tradicional menú ha sumado días en el calendario tanto antes como después. Y, con más motivo, desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Cofradía del Desarme, de la que es cofrade mayor el hostelero ovetense Miguel Ángel de Dios, ha sido fundamental en su divulgación y cada año aumenta su número de socios. A la comida celebrada en La Hacienda de La Llorea, que regenta él mismo a las afueras de Gijón, y que supuso el cierre del recorrido de este 'menú de la paz', asistieron numerosos hosteleros, guisanderas, miembros de sociedades gastronómicas y simpatizantes de los Amigos del Cava, que se sentaron a la mesa bendecida por el párroco de Viesques y capellán del Sporting, Andrés Fernández.

Carla Álvarez, Pumariega, Juanjo Cima, Noe Solla, Emilio Carrasco, Pedro Villaveirán (CamínAstur) y el mago José Armas, en el Cachopo Day. Miguel Ángel de Dios, con el collar y el traja de cofrade, con los comensales del Desarme en el restaurante gijonés La Hacienda de la Llorea Golf. Vicente, Adolfo, Falo, Paco, V.Crespo, los hermanos Inés y Luis Rubio, Rafa, Juan y José Luis, en El Son del Indiano, tras la caminata. Los músicos de Trivagos mezclados entre un grupo de clientes de La Tribuna que presenció y se divirtió con su concierto. Ana Sanchís, Carmen Bernardo, Andrés Salas, Gerardo Acebal, Kike García, el chef Camacho, Luisa Gordaliza y Nacho Álvarez en Zascandil 1 /

Organizada por Rafael Fernández, natural de Cordovero (Pravia), transcurrió una ruta andariega que, atravesando brañas costeras hasta alcanzar el Pico Aguión, llevó a los caminantes a su destino en Malleza. Para recuperarse del esfuerzo en El Son del Indiano, que regentan los hermanos Luis e Inés Rubio, y disfrutar de las croquetas de ortigas, una de sus especialidades.

Por aquello de que los genes tiran y dado que su padre fue un marino gaditano, a José Luis Camacho, chef del Zascandil, le hace ilusión dedicarle cada año su participación en la Sherry Week. Un evento a nivel mundial que trata de dar a conocer los vinos de Jerez, con sus finos, manzanillas y derivados. En esta edición se contó con Nacho Álvarez, propietario de la empresa Vinos Chulos, para elegir los vinos maridados con las conservas vegetales de la Catedral de Navarra. Presentadas por su director comercial Kike García, y con la presencia de Andrés Salas, su distribuidor, (Salas&Gayol).

Y nueve ediciones contabiliza ya el Cachopo Day. Evento que nació de mano de la creadora de contenidos gijonesa Noe Solla y del hostelero ovetense Juanjo Cima, ganador de muchos concursos con sus elaboraciones. Firmes defensores de que el cachopo llegue a tener su día mundial, convocaron en Las Tablas del Campillín a una treintena de invitados entre los que se encontraban la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, en su condición de regatista olímpica, la piloto de carreras Carla Álvarez, el mago José Armas y la cantante Marisa Valle Roso, que accedió a interpretar un tema con su guitarra.

En la cervecería La Tribuna la banda Trivagos deleitó a su clientela y en el llagar de Frutos un mariachi y Javi Savoy se sumaron a la fiesta sorpresa organizada por Laura Benítez (Puente Romano y Tururú) a su amiga Marta Tascón (La Sal), al cumplir esta 60 años. Ambas hosteleras.

Temas

Barras y estrellas