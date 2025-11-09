El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La hostelera Marta Tascón, con un ramo de rosas, se llevó una fiesta sorpresa por su 60 cumpleaños.

Paladares sin fronteras

La Hacienda de La Llorea cierra los festejos del Desarme y el Zascandil se suma a la Sherry Week jerezana

Carmen del Soto

Carmen del Soto

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si el 19 de octubre es la fecha que marca la celebración de la fiesta gastronómica del Desarme, el hecho de que haya traspasado fronteras y que ya no sea solo en Oviedo donde se coma su tradicional menú ha sumado días en el calendario tanto antes como después. Y, con más motivo, desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Cofradía del Desarme, de la que es cofrade mayor el hostelero ovetense Miguel Ángel de Dios, ha sido fundamental en su divulgación y cada año aumenta su número de socios. A la comida celebrada en La Hacienda de La Llorea, que regenta él mismo a las afueras de Gijón, y que supuso el cierre del recorrido de este 'menú de la paz', asistieron numerosos hosteleros, guisanderas, miembros de sociedades gastronómicas y simpatizantes de los Amigos del Cava, que se sentaron a la mesa bendecida por el párroco de Viesques y capellán del Sporting, Andrés Fernández.

Imagen de Galeria
Carla Álvarez, Pumariega, Juanjo Cima, Noe Solla, Emilio Carrasco, Pedro Villaveirán (CamínAstur) y el mago José Armas, en el Cachopo Day.
Imagen de Galeria
Miguel Ángel de Dios, con el collar y el traja de cofrade, con los comensales del Desarme en el restaurante gijonés La Hacienda de la Llorea Golf.
Imagen de Galeria
Vicente, Adolfo, Falo, Paco, V.Crespo, los hermanos Inés y Luis Rubio, Rafa, Juan y José Luis, en El Son del Indiano, tras la caminata.
Imagen de Galeria
Los músicos de Trivagos mezclados entre un grupo de clientes de La Tribuna que presenció y se divirtió con su concierto.
Imagen de Galeria
Ana Sanchís, Carmen Bernardo, Andrés Salas, Gerardo Acebal, Kike García, el chef Camacho, Luisa Gordaliza y Nacho Álvarez en Zascandil

1 /

Organizada por Rafael Fernández, natural de Cordovero (Pravia), transcurrió una ruta andariega que, atravesando brañas costeras hasta alcanzar el Pico Aguión, llevó a los caminantes a su destino en Malleza. Para recuperarse del esfuerzo en El Son del Indiano, que regentan los hermanos Luis e Inés Rubio, y disfrutar de las croquetas de ortigas, una de sus especialidades.

Por aquello de que los genes tiran y dado que su padre fue un marino gaditano, a José Luis Camacho, chef del Zascandil, le hace ilusión dedicarle cada año su participación en la Sherry Week. Un evento a nivel mundial que trata de dar a conocer los vinos de Jerez, con sus finos, manzanillas y derivados. En esta edición se contó con Nacho Álvarez, propietario de la empresa Vinos Chulos, para elegir los vinos maridados con las conservas vegetales de la Catedral de Navarra. Presentadas por su director comercial Kike García, y con la presencia de Andrés Salas, su distribuidor, (Salas&Gayol).

Y nueve ediciones contabiliza ya el Cachopo Day. Evento que nació de mano de la creadora de contenidos gijonesa Noe Solla y del hostelero ovetense Juanjo Cima, ganador de muchos concursos con sus elaboraciones. Firmes defensores de que el cachopo llegue a tener su día mundial, convocaron en Las Tablas del Campillín a una treintena de invitados entre los que se encontraban la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, en su condición de regatista olímpica, la piloto de carreras Carla Álvarez, el mago José Armas y la cantante Marisa Valle Roso, que accedió a interpretar un tema con su guitarra.

En la cervecería La Tribuna la banda Trivagos deleitó a su clientela y en el llagar de Frutos un mariachi y Javi Savoy se sumaron a la fiesta sorpresa organizada por Laura Benítez (Puente Romano y Tururú) a su amiga Marta Tascón (La Sal), al cumplir esta 60 años. Ambas hosteleras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  4. 4

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  5. 5 El Sporting paga cara su racanería
  6. 6 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  7. 7 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  8. 8 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  9. 9 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  10. 10

    El alcalde de Siero replica a Yolanda Díaz que se realicen inspecciones «a todos» y no solo a Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paladares sin fronteras

Paladares sin fronteras