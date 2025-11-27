El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un vehículo entrando al aparcamiento del Náutico, en Gijón. Paloma Ucha

Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas

La Unión de Comerciantes dará tickets de Telpark a los comercios adheridos, para que los clientes puedan aparcar 30 minutos gratis en el Náutico y la Fábrica del Gas

L. F.

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias en Gijón ha puesto en marcha una nueva promoción exclusiva de aparcamiento gratuito destinada a los comercios asociados del Centro de Gijón y del barrio de La Arena, con el objetivo de facilitar el acceso al comercio local y reforzarlas ventas en la campaña navideña. La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración con Telpark, que permite habilitar ventajas directas tanto para establecimientos locales como para su clientela.

Según indicó la Unión de Comerciantes en una nota de prensa, cada comercio adherido recibirá 10 horas de aparcamiento, distribuidas en tickets de 30 minutos, que podrán entregarse a los clientes para facilitar su visita. Los tickets serán válidos del 28 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026 y podrán utilizarse en los aparcamientos gestionados por Telpark en Gijón: Jardines del Náutico (centro) y Fábrica del Gas (barrio de La Arena).

Con esta acción, la Unión de Comerciantes busca «facilitar el acceso al centro urbano, reduciendo la barrera del aparcamiento; favorecer las compras navideñas, atrayendo más clientela y mejorando su experiencia de visita; potenciar la competitividad del comercio local, ofreciendo un valor añadido frente a otras modalidades de compra, y reforzar una imagen de ciudad accesible, dinámica y orientada al consumidor.

«Esta promoción nace para apoyar a nuestros comerciantes en uno de los periodos más importantes del año, facilitando a sus clientes el acceso al centro y a La Arena. Gracias a la colaboración con Telpark seguimos ofreciendo soluciones útiles, reales y pensadas para que el comercio de Gijón venda más y mejor», afirma Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

