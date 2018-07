Un parnaso 'millennial' sobre la arena

No parecen unos chicos corrientes y no lo son. Comparten toallas sobre la arena de San Lorenzo una mañana en la que el sol juega al escondite entre las nubes y la playa favorece la expansión de los bañistas. Comparten también muchas cosas, el viaje que los ha traído desde Valencia hasta el norte del mapa, una manera de entender la vida sin prejuicios y dejándose llevar por la intuición, y unos cuantos sueños. Alex Zarco, Isabelle Webber, Sergio Fuentes, Milagros Pellicer, Agustín Solsona y Alex Sancha son amigos, creen en lo que hacen sin creérselo demasiado y desconocen la vulgaridad.

«Llevamos unos días en casa de los abuelos de Sergio, que viven aquí» revela Zarco e Isabelle añade que «son encantadores, tenemos libertad para entrar o salir, instalarnos donde queramos y además nos llevan por ahí, de fiestas». El día anterior, sin ir más lejos, estuvieron todos en Langreo, disfrutando de una romería de prau. «¿Que si no les molesta tener a seis invitados de golpe en casa?». El nieto recibe con sorpresa la pregunta. «Si les molestase ya me lo habrían dicho. Les gusta que venga a verlos y más si me traigo a los amigos. Yo creo que les rejuvenece. Desde que llegamos están todo el día con la sonrisa puesta», asegura. «Y nos traen en palmitas», apuntan al unísono Agustín y Alex Sancha. Milagros está de acuerdo en todo lo que ha escuchado de los abuelos gijoneses de su amigo y añade que «si no fueran los de Sergio, me los quedaría yo».

Pero decíamos que estos valencianos no eran unos chicos corrientes y no lo son. Afirman que no han bajado a la playa a darse un baño o a tomar el poco sol del día, ni mucho menos a jugar a las palas. «Nos pareció un buen lugar donde estar. Simplemente», confiesa Alex Zarco. Es diseñador gráfico y forma con Agustín el tándem de una productora audiovisual en la que realizan trabajos creativos de encargo o propios. Cuando viajan, como ahora, llevan un par de cámaras y van capturando imágenes de los instantes vividos para montarlas luego en una especie de dietario visual que cuelgan en su blog. «Dentro de unos días algo de esto se colgará, aunque sea una microsecuencia», avisan ambos, seguramente para que no nos lleve el espanto si acabamos protagonizando alguna próxima micromeme viral. Bromean con su trabajo pero la pasión con la que hablan de él, denota que se lo toman muy en serio. Como el otro Álex. Lo suyo también es el audiovisual, en su caso el de animación, además de dedicarse a la ilustración gráfica. Isabelle es dibujante de cómic, Sergio escribe poesía y narrativa fragmentarias mientras ejerce en la mecatrónica (búsquenlo que está muy en boga) y Milagros no escribe versos pero le gusta leerlos y reescribirlos en otras lenguas, es traductora.

Los valencianos se intercambian bromas, mezclan sus conversaciones y se estiran sobre las toallas riéndose hasta del viento que pasa. Un pedante de cualquier siglo calificaría a este grupo de chavales de «parnaso millennial playero» y escribiría que no es fácil hallar en tan pocos metros cuadrados de un arenal tanta creatividad junta. Y además expresándose de la manera más natural y desenfadada. Como si realizar audiovisuales, diseñar e ilustrar , dibujar historietas, escribir literatura fragmentaria o traducirla, ejercer la mecatrónica, fueran cosas de chicos corrientes. Ni los dos Álex, ni Agustín, Milagros, Sergio ni Isabelle lo son. «¿Después de Gijón? No sabemos. La verdad es que estamos genial aquí, los seis, con los abuelos y con todo esto (señalan a la playa) que también está muy bien». Lo suyo también lo está.