«No paro de llorar de la emoción», dice la cuponera que dio un premio de 9 millones en Gijón Ana María Meana en la calle de Magnus Blikstad con el número premiado. / CAROLINA SANTOS Ana María Meana, que tiene sus puntos de venta de la Once en la avenida de Portugal y en Magnus Blikstad, lleva menos de dos años trabajando MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 01:43

El viernes terminó con una muy buena noticia para un vecino del entorno de Laviada. El sorteo del cuponazo de la Once dejó en la ciudad un premio de nueve millones de euros y otros once de 25.000 euros. Y la vendedora de los cupones fue Ana María Meana, que el próximo día 16 de agosto cumplirá dos años trabajando para la Once.

El número premiado fue el 9721, pero el cuponazo recayó en la serie 53. Ese número fue vendido, junto a otros, por Ana María Meana que todas las mañanas se sitúa a la puerta de la panadería Panrís en la calle de Magnus Blikstad, mientras que por las tardes desplaza su punto de venta a la avenida de Portugal, al lado de la entrada del Bingo Sporting. Por ello, no sabe en qué lugar vendió el cupón agraciado con los nueve millones de euros, pero lo que cree que está claro es que se quedó en el barrio.

La buena noticia se la dio a primeras horas de la mañana de ayer el delegado territorial de la Once en Asturias, Pedro Ortiz. Desde entonces, «llevo todo el día llorando de la emoción». Y es que tan emocionada estaba que no sabía si al resto de los cupones premiados les correspondían 25.000 ó 30.000 euros. Finalmente, son once cupones los vendidos por Ana María Meana, a razón de 25.000 euros cada uno. Es decir, esta trabajadora de la Once repartió el viernes en la ciudad un total de 9.275.000 euros en premios.

Meana indicó a este periódico que «todavía no me lo creo. Aún no llevo dos años vendiendo cupones, los cumplo el día 16». «Es la primera vez que reparto un premio importante. Tuve mucha suerte», asegura.

El premio ha resultado muy repartido, ya que los cupones agraciados fueron vendidos uno a uno a pie de calle. Ana María Meana reconocía en la tarde de ayer que «ya voy asimilando la cantidad de dinero que he repartido. Los clientes no me dirán nada hasta el lunes, cuando vuelva a trabajar, pero de lo que estoy segura es que de quien no voy a saber nada es de la persona que ganó los nueve millones de euros».

Pero también la capital del Principado recibió una buena cantidad de dinero con el sorteo del pasado viernes, ya que Mauricio Toraño vendió una serie de cupones de los premios de segunda categoría, repartiendo un total de cien mil euros.

Otros premios importantes

Hacía tiempo que Gijón no recibía una lluvia de millones de un sorteo como esta. La última cantidad de importancia tuvo lugar en el pasado sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, cuando la tienda de artículos de regalo Pedro's, de El Coto, vendió tres décimos de máquina premiados con el Gordo, repartiendo un total de 1.200.000 euros entre sus clientes. El 28 de agosto del año pasado, el vendedor de la Once Roberto Robledo repartió otros 250.000 euros desde su punto de venta cercano al Ateneo de La Calzada. Pero es que la Once dejó el año pasado cantidades importantes de dinero en varias ocasiones, como fueron los 1.400.000 euros repartidos en 40 cupones vendidos en la panadería El Pilar, de la calle Guipúzcoa, otro premio principal con un total de 200.000 euros, un Sueldazo del Fin de Semana con idéntica cantidad en premios y un Rasca dotado con 100.000 euros.

En la zona de Laviada donde Ana María Meana vendió sus cupones todo eran ayer especulaciones sobre quiénes serían los vecinos afortunados, pero también eran muchos los que asumían que sería difícil que los agraciados lo desvelasen. Entre tanto, Meana espera que la fortuna del pasado viernes se vuelva a repetir y eso le ayude a incrementar la venta de cupones, ya que demostró que es una mujer con suerte. En la actualidad, la Once cuenta en Asturias con un total de 554 vendedores que están repartidos por toda la región. De cada euro ingresado por un cupón vendido, el 53,7% (unos 1.160 millones de euros cada año) se destina a premios, el 22,5%, al pago de los salarios de los agentes vendedores; el 13,4%, a gastos de gestión del juego, y el 10,4% (225 millones de euros), a acción social directa para personas ciegas y con otra discapacidad.