Juan Llaneza, César Manuel García, Ricardo Salas, Andrés Blanco e Ignacio Palomino en el lugar donde se ubicará el monolito en homenaje a la J. M. Pardo

«El parque de La Providencia, en Gijón, será un lugar de peregrinaje para los boinas verdes de toda España»

Este sábado se inaugura un monolito en homenaje a la Compañía de Operaciones Especiales COE 72, que se fundó en el antiguo cuartel de El Coto en 1965 y se mantuvo activa hasta 1987

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:41

Comenta

La Compañía de Operaciones Especiales COE 72 se fundó en Gijón el 13 de octubre 1965, en el entonces acuartelamiento de El Coto y se mantuvo activa hasta 1987 (aunque los dos últimos años se trasladó a Cabo Noval). A lo largo de estos 22 años, pasaron por la Compañía más de 2.200 efectivos entre mandos y tropa. «Servimos con orgullo y honor guerrillero y siempre bajo las premisas del compañerismo y lealtad. Algunos eran de fuera de Asturias pero todos quedaron enamorados de Gijón. Estamos muy emocionados de que la ciudad nos honre con algo que pasará a la posteridad, un monolito en el parque de La Providencia que será un lugar de peregrinaje para los boinas verdes. Compañeros de toda España nos han dicho que vendrán a visitarlo y de paso a conocer Gijón», relata a EL COMERCIO, el presidente de la Asociación de Veteranos COE 72, César Manuel García.

Será, a las 12 horas de este sábado, 8 de noviembre, cuando los veinte integrantes de la Banda de Guerra del Regimiento de Infantería 'Príncipe' hagan sonar sus instrumentos, entre ellos la gaita y arranquen con la 'Marcha a Santa Clara' el acto en el que se llevará a cabo el descubrimiento de un monolito en el parque de La Providencia. «No es un lugar casual. Aquí había antaño un campo de maniobras y de tiro y en 1978 tuvo lugar un grave accidente al desarrollar prácticas con explosivos. De 33 soldados, 30 se vieron gravemente afectados. Es un símbolo por tanto que siempre recordará lo que les pasó y el espíritu de superación de los boinas verdes», señala García quien no fue herido pero presenció el incidente ya que estaba realizando prácticas de topografía en ese momento. «Miré al Cantábrico y solo pensé que nadie hubiera muerto. Así fue, por suerte», añadió, el presidente quien invita a a participar del evento a toda los gijoneses. «Eso sí, los coches tienen que dejarlos donde la capilla de La Providencia. Toda la zona estará acordonada y bien asegurada», confirma.

«Preparados para todo»

Suelen juntarse cada año, por estas fechas, 207 veteranos para comer «y nunca mejor dicho recordar viejas batallitas, pero este año será especial», afirma el vicepresidente de la asociación Juan Llaneza. «Estuvimos 20 meses de campamento. Fue un entrenamiento extremo con 170 días de maniobra, entre ellas paracaidismo, escalada, supervivencia y tiro de alta precisión. Yo repetiría ahora mismo», expresa Llaneza. «Y yo también. Y eso que había muchos que no finalizaron el adiestramiento. Los que sí , estábamos preparados para todo», argumenta el tesorero, Ricardo Salas. La aventura, la disciplina, la pasión por la naturaleza los movía a alistarse de forma voluntaria. «Nos entrenaron para infiltrarnos, para desenfundar, para atacar y para servir. Porque ser un boina verde es lograr lo inalcanzable y como dice uno de nuestros lemas: si es posible, está hecho; si es imposible, se hará», culmina el presidente.

