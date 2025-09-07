Las parroquias de Gijón celebran los últimos coletazos del verano

María Agra Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:55 Comenta Compartir

Las fiestas, constreñidas en su mayoría en los meses de verano, van llegando a su fin coincidiendo con la vuelta al cole y la sensación de los últimos días de calor, que cada vez se vuelven más fríos y reducen las horas de sol. Pero el tiempo dio tregua durante la primera mitad del día y las parroquias recogieron el testigo.

En Serín se juntaron más de 150 personas en la carpa para degustar la tradicional comida vecinal, que este año consistió en un delicioso cordero a la estaca. Primero habían disfrutado de una sesión vermú con exhibición de sevillanas y, después, tuvo lugar la carrera de cintas a caballo. Un no parar que tuvo su punto álgido en la noche. A la verbena que desplegaron Nueva Onda y la discomóvil Dream Way Events hubo que sumar el esperado baile del limón, a las tres de la madrugada, acompañado de una gran chocolatada que sirvió para recomponerse y continuar con más fuerza.

La Camocha amaneció con todo listo para disfrutar de una sesión vermú en la que, afortunadamente, el tiempo acompañó y los vecinos pudieron juntarse a comer y confraternizar. Ceferino Otero fue el encargado de amenizar el mediodía, aunque el mayor reclamo fue la degustación de corte de jamón que regalaban en la carpa con cada consumición. Después, entregaron el bollo y la botella a los socios y dieron paso a las actividades deportivas: por un lado, la tarde de zumba con las Zumberas Camocheras, a cargo de ANYI, y por otro la tradicional partida de bolos de hombres contra mujeres, en la que aprovecharon para presentar también el equipo infantil. La noche fue una oda a la música de los 80 y los 90, época a la que regresaron los allí presentes gracias a Diazz DJ.

Donde vivieron una jornada completamente musical fue en Cimavilla. Después de la cucaña del sábado y la segunda gran verbena que firmaron el carpa con el DJ Jose Castro, ayer se dedicaron a gozar de la música en directo y los conciertos en las plazas, amenizados con el tradicional desfile de introcharangueros y cabezudos.

En La Guía empezaron temprano con la cuarta ruta motera a la Gruta de Arbedales, en Moire (Castrillón) y continuaron con una gran comida vecinal, una sesión de teatro y rumbas y sevillanas.

