Atocking Anarchy y Panty Anarchy, de 'Panty & Stocking with Gaterbelt', en el auditorio, antes de comenzar la pasarela de cosplays.

Atocking Anarchy y Panty Anarchy, de 'Panty & Stocking with Gaterbelt', en el auditorio, antes de comenzar la pasarela de cosplays. Paloma Ucha
CometCon en Gijón

La pasarela de la creatividad y la artesanía echa el cierre con éxito

CometCon ·

La cita celebró su último día con lleno absoluto para ver y aplaudir la pasarela Cosplay Stage en una edición histórica

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:54

La Cometcon se despidió ayer con uno de los momentos más esperados: la pasarela de cosplay. El público pudo disfrutar de un despliegue de talento, creatividad y dedicación, con trajes que iban desde las armaduras más elaboradas hasta caracterizaciones minuciosas de personajes icónicos del anime y los videojuegos.

Por la pasarela desfilaron figuras tan reconocibles como Krul Tepes de 'Owari no Seraph', Leon y Claire de 'Resident Evil 2', Katsuki Bakugo de 'My Hero Academia', así como varios personajes de la saga 'Five Nights at Freddy's' —William Afton, Springtrap y Mangle—, que este año volvieron a ser tendencia entre los asistentes. También sorprendieron los cosplays de 'Hollow Knight', con un Caballero y Hornet que arrancaron los aplausos del público.

El nivel fue tan alto que, según varios participantes, algunos trajes han requerido hasta cinco años de trabajo. El jurado otorgó una mención especial dotadas con 50 euros, además de premios principales a la mejor armadura y mejor confección, valorados en 150 euros cada uno. Entre los disfraces que subieron al escenario destacó el de Kookie, de Avilés, caracterizada como Raiden de 'Genshin Impact'. Aunque no desfiló en la pasarela oficial por llevar un traje en parte comprado, ya que prefiere «dejar ese espacio a quienes sí han hecho el traje a mano, porque es un currazo y se lo merecen más», explicó que sí elaboró detalles como la sombrilla y el adorno de la peluca.

La ganadora a mejor confección fue Laura Aldao, de A Coruña, que se presentó como Peach, de Peach Show Time, con un traje confeccionado íntegramente por ella misma durante meses. Para la joven, habitual de concursos y estudiante de vestuario, el cosplay es sobre todo artesanía: «No tiene precio todo lo que aprendemos con cada proyecto». A falta de conocer el balance de esta edición, solo el primer día registró un 30% más de visitantes que el año anterior.

