'El Patatero' dice que Cascos no le puso en contacto con políticos, «pero sí con técnicos»

El empresario leonés Ángel Luis García 'El Patatero', en prisión por su implicación en la trama de 'Enredadera', declaró tras su detención, en respuesta a preguntas del fiscal sobre su relación con Francisco Álvarez-Cascos, que le puso en contacto «no con políticos, pero sí con técnicos de Foro». El sumario del caso añade que, cuestionado sobre si el político asturiano le había facilitado contactos con algún cargo electo, el detenido «dice que se comentó, pero al final él no lo hizo y el declarante fue por su cuenta».

El también encarcelado José Luis Ulibarri, por su parte, aseguró «que no conoce a nadie de Asturias; que no ha mantenido reuniones en cafés con gente de Asturias; que sí conoce a un asturiano, pero no recuerda su nombre; que no conoce a nadie con influencia política de ningún partido; y que no conoce al jefe de policía ni de bomberos de Gijón». Su 'mano derecha', Miguel Hernán Manovel, dijo que «no le suena que se hubiera realizado ninguna gestión en Gijón».