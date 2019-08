Los patinetes, «cómodos y ecológicos» Abogan por el carril bici como la vía más adecuada para que circulen estos vehículos | Los conductores de monopatines eléctricos defienden de que se regule su uso JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 18 agosto 2019, 02:39

Los usuarios de patinetes eléctricos son el centro de atención desde que su proliferación en las grandes ciudades puso el foco sobre ellos y este medio de transporte. «Ahora mismo están demonizando los patinetes y tampoco es eso. Es un medio de transporte excelente y ecológico, pero hay que usar el carril bici, que para eso está», se lamenta Ricardo Morilla, habitual de este tipo de vehículos.

La reciente apertura de una empresa de alquiler de patinetes eléctricos en Gijón que ha puesto cerca de un centenar a disposición de sus clientes ha alarmado a algunos ciudadanos y al propio Ayuntamiento que ha decidido acelerar la redacción de una normativa que regule su funcionamiento. Esta semana el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, anunciaba que iban a adelantar el proceso sin esperar a que el Principado termine su Plan de Movilidad. «Es una situación novedosa que está desbordando la realidad de las ciudades, sobre todo de las más grandes y tenemos que reaccionar antes de que proliferen aún más», argumentó. Constatar que en algunas ciudades como Málaga existen ya ocho empresas de alquiler fue el detonante para que tomaran esta decisión.

Entre los usuarios de este medio de transporte se considera necesario que se regule su uso. «Yo veo bien que haya una ordenanza, es lo lógico, pero espero que no nos quiten la posibilidad de poder utilizar el patinete a la gente que lo usamos para ir a trabajar», explicó Rafael Fernández. «Lo cierto es que cogen bastante velocidad y le puedes dar un buen golpe a alguien, así que está bien que lo regulen», aseguró Luis Hernández.

Uno de los puntos que genera polémica es fijar por dónde deben circular. En julio se supo que el borrador elaborado por la anterior Corporación recogía la posibilidad de prohibirles circular por el carril bici, lo que ninguno de los usuarios ve con buenos ojos.

«Estoy de vacaciones y es la primera vez que lo he cogido, pero está muy bien. Al margen del 'moderneo' que se gasta la gente, es muy útil. Lo he usado estos días que llevo aquí. El carril bici es el lugar ideal para que circulen, además aquí está muy bien preparado, a mí me gusta. En algunos tramos he ido por la carretera, que creo que se puede cuando la vía no supera los 30 kilómetros por hora», dijo Luis Hernández, que está en Gijón de vacaciones. «Siempre hay que circular por el carril bici. Por carretera, según la Policía, no se puede ir salvo que sean zonas de 30, y donde no hay, pues por la acera, pero bajado, llevándolo en la mano», sostiene Juan José Rodríguez. No obstante, falta por regular precisamente este asunto: por dónde pueden o no circular.

La obligatoriedad o no de llevar casco también está en el debate. «En otras ciudades los menores de 16 están obligados a usarlo», apuntó Aurelio Martín. En este tema los usuarios tiene distintas posiciones. «No suelo usar casco con el patinete. Pero creo que la normativa sí debería incluirlo al menos como recomendación», reconoció Juan José Rodríguez. «Hay que protegerse y llevar casco siempre, yo ahora no lo llevo porque he tenido que prestárselo a mi mujer pero habitualmente sí lo uso. Es lo lógico, como medida de seguridad», recomendó Ricardo Morilla.

«Los hay sin mucho civismo»

La mayoría rechaza los comportamientos que se salgan de un «uso razonable» y piden que no paguen justos por pecadores. «Como en todo, hay gente que es incongruente montada en patinete, en bicicleta y caminando. Ahora mismo estaba el semáforo en rojo y nos cruzamos con una señora que cruzaba mal, la hemos pitado y no ha hecho ni caso. Después, los perjudicados somos nosotros», se quejó Morilla, quien además recomendó que no se truquen los patinetes. «Con ir a la velocidad que da, unos 10 o 15 kilómetros por hora, es más que suficiente. Pasar de ahí es muy peligroso».

Juan José Rodríguez también cree que debería haber un poco más de educación. «Hay algunos que van por donde quieren, por la acera incluso, hay gente que no tiene mucho civismo, la verdad». También hay quien piensa que están mal vistos. «La gente te mira un poco extraño cuando vas con el patinete, pero por lo demás bien. Nosotros somos un grupo de trabajadores, todos usuarios de patinete y nos va muy bien. Respetando las normas de circulación no tiene por qué haber problemas ni con las bicicletas, ni con los vehículos ni con nada», explicó Rafael Fernández.

La misma opinión que tiene Morilla. «Para gente como nosotros que hacemos autocaravanismo es excelente. Nos movemos por Gijón utilizando el carril bici y si tenemos que pisar acera, vamos caminando y con él en la mano. Es lo lógico. No entiendo la pelea que existe ahora mismo entre bicicletas, monopatines y patinetes, es absurdo. Hay que regularlo de forma inteligente».