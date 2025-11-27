El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Pañeda durante la presentación de la nueva edición de las Vacaciones Deportivas de Navidad. José Simal

El Patronato Deportivo de Gijón renueva las Vacaciones Deportivas con tai chi, bádminton y pickleball

El plazo de inscripciones se abre el 2 de diciembre y se ofrecen 950 plazas para fomentar los hábitos saludables entre los niños y sus familias durante el periodo no lectivo navideño

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:09

El concejal de Deportes de Gijón, Jorge Pañeda, presentó este jueves una nueva edición de las Vacaciones Deportivas de Navidad, que este año se celebran bajo el lema '¡Una Navidad disfrutando del deporte'. El programa del Patronato Deportivo Muncipal para fomentar hábitos saludables ofrece 950 plazas destinadas al público infantil y a sus familias durante el periodo no lectivo y se desarrollará del 22 de diciembre al 3 de enero.

En el programa de este año se mantienen los grandes eventos populares que tradicionalmente se celebran en estas fechas, como la carrera de Nochebuena, la travesía a nado de Navidad, la San Silvestre y la Copa Freestyle de motos en Gijón, así como otro tipo de actividades en familia como la jornada acuática recreativa (que convertirá la piscina de El Llano en un parque acuático el 3 de enero), los patos aventureros (una carrera de orientación no competitiva por el entorno del parque Isabel la Católica), el acuacuento o el fitness acuático.

Como novedades, en esta edición se incluyen actividades como la equitación en caballos, el bádminton, la iniciación al tai chi o a una modalidad cada vez más en auge como el pickleball, esta última en familia. Y, tras las buenas experiencias pasadas, se mantienen actividades como la equitación con ponis, el billar, el parkour, el ajedrez y el yoga infantil. Lo que también se mantiene dentro del programa es el campus multideportivo, que «tiene como objetivo favorecer la conciliación familiar y laboral». Este año se llevará a cabo los días 22 y 23 de diciembre en horario de nueve de la mañana a dos y media de la tarde.

El plazo de las inscripciones se abrirá el próximo martes 2 de diciembre y para matricularse en los diferentes cursos y actividades es imprescindible la tarjeta ciudadana. Para formalizar el registro se puede realizar a través de actividades.gijon.es, a través de la app Gijón, en los cajeros ciudadanos o, de forma presencial, en las oficinas de atención a la ciudadanía.

Jorge Pañeda también presentó la cuarta edición de la Pequeferia de Navidad, donde los niños y niñas de entre cinco y catorce años disfrutarán de una variedad de actividades en el recinto ferial Luis Adaro (juegos tradicionales, deportes recreativos, talleres de reciclaje, etc). Estas actividades se realizarán en dos turnos. El primero será el 22 y 23 de diciembre y, el segundo, del 29 al 31. El horario será de nueve a dos del mediodía y se espera una gran acogida.

