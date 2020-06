El día de San Pedro no tendrá ni bendición de aguas ni entrega de medallas de Gijón I. V. gijón. Sábado, 27 junio 2020, 01:11

También la celebración de San Pedro será atípica este año. La parroquia que encabeza Javier Gómez Cuesta renunciará el lunes al rito de bendición de las aguas del Cantábrico, una tradición que congrega a numerosos fieles en el Campo Valdés. «Las circunstancias no son las más apropiadas para hacer un gran festejo», lamenta el párroco. El programa religioso se limitará a una misa que Gómez Cuesta espera que no congregue a más de 300 personas, pese a que en los bancos caben 500. No ha enviado siquiera invitaciones a las autoridades y en la misa de mañana recomendará seguir la ceremonia del lunes por el canal de Youtube de la parroquia.

Tampoco habrá acto de entrega de las medallas de la ciudad, aunque sí se fallarán y harán públicas el mismo lunes, en junta de portavoces.