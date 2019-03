«Me pegaba y me insultaba porque no quería que trabajase fuera de casa» La fiscalía mantiene para el acusado una petición de doce años de cárcel por violar y vejar a su pareja, que relató su «calvario» en el juicio OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 6 marzo 2019, 04:28

«Me decía 'o eres mía o no eres de nadie'. Me daba empujones, bofetadas. Me agarraba por el cuello...». La mujer cuya expareja está acusada de maltratarla y vejarla durante meses, relató ayer entre lágrimas el «calvario» que vivió junto a él. Lo hizo durante el juicio que se celebró en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Oviedo, que tiene las competencias en materia de violencia de género.

Explicó que a su novio no le gustó que ella hubiese empezado a trabajar como limpiadora de portales, hasta el punto de que un día, el 4 marzo de 2017, cuando llegó a casa después de su jornada laboral él le recriminó que llegase tarde. «Llegó a lanzarme una lata de albóndigas y luego intentó golpearme con una silla y me dio también dos rodillazos y un puñetazo en el costado», declaró la mujer, quien añadió: «Tenía que trabajar, necesitaba ese trabajo y no podía coger ninguna baja así que me tomé un paracetamol y ese día no se lo conté a nadie».

El acusado, A. C. A., para quien el fiscal solicita doce años y diez meses de cárcel, negó los cargos que se le imputan y se declaró inocente». «Nada de lo que se ha denunciado es verdad. Yo discutía con ella, pero no llegamos a las manos nunca», señaló.

Achacó las marcas de ella en el cuerpo a que «le gustaban las relaciones fuertes»

Su expareja sentimental ha renunciado a ejercer acciones legales contra el procesado. La acusación la ejerce únicamente el ministerio público. La presunta víctima describió como «buena» la relación sentimental durante los primeros meses. «Luego empezaron las broncas y las faltas de respeto, sobre todo cuando nacieron los gemelos», explicó.

Respecto a la supuesta agresión sexual que sufrió la madrugada del 11 al 12 de marzo de 2017, afirmó que esa noche no quería mantener relaciones. «Me dolía el costado al respirar y además tenía que trabajar al día siguiente desde las cuatro de la mañana». Su pareja no lo aceptó y, presuntamente, la forzó. «Le repetí muchas veces a gritos desde el principio, pero él no hizo caso, así que me agarró de las muñecas y me obligó», indicó la mujer. Ya al día siguiente se lo contó a una vecina y esta le dijo que denunciase lo que le estaba ocurriendo.

Bien diferente fue la declaración del acusado. Indicó que fue ella quien le propuso mantener relaciones y que no recordaba que le pidiese que parase, por lo que ha asegurado que «el sexo fue consentido y en ningún momento opuso resistencia». Sobre las marcas de la víctima en los muslos y las muñecas, aseguró que «a ella le gustaban las relaciones fuertes». «Lo hacíamos así, con muchas y variadas posturas sexuales», argumentó. El juicio quedó visto para sentencia.