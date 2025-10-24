Pelayo Barcia: «La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Gijón está a punto de aprobarse»

Dos temas, en respuesta a preguntas del grupo municipal socialista, centraron la Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana de este martes: la aprobación ... de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Gijón y el traslado del Archivo Municipal, al sótano del edificio sociosanitario de El Natahoyo.

«En tan solo unos días se aprobará el informe económico que tiene que hacer la concejalía de Hacienda y tras él, inmediatamente después, se llevará a cabo el trámite final que consiste en la aprobación de un informe jurídico e intervención general en en la Junta de Gobierno Local. Tras estos dos pasos, podremos tener ya lista la ordenanza de la la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada», aseguró tajante a EL COMERCIO, Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad Urbana y Transporte Público de Gijón. El edil forista ya aclaró hace unos días que se destinará una partida de 250.000 euros al contrato de la empresa que se encargará de gestionar la ZBE. «Dicha empresa será la encargada de aportar información a los vecinos y darles todo tipo de avisos. Quiero dejar patente de nuevo que, cuando se ponga en marcha la ZBE, que se aprobará antes de finalizar el mes de diciembre, habrá dos años de transición para su adaptabilidad y no se realizará durante ese periodo ningún tipo de sanción», aseveró Barcia.

Por su parte, la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres volvió a enfatizar en «la falta de idoneidad que supone el trasladar el Archivo Municipal al sótano del edificio sociosanitario de El Natahoyo. Un lugar afectado por humedades, con filtraciones y conducciones de agua, electricidad y gas que atraviesan la cubierta del espacio donde se prevé depositar los documentos, entre ellos piezas que datan del año 1507», argumentó Pérez Ordieres. Añadió además que parte de los documentos «ya se encuentran en el sótano, donde conviven con deshumidificadores, una situación deplorable y que puede ser castigada por la Ley», puntualizó.

Ante esta situación, y alegando «una falta de respuesta clara por parte del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria», desde el PSOE han elevado en la Comisión celebrada este jueves un ruego al edil de Participación Ciudadana, Abel Junquera. «El concejal ha escuchado nuestra solicitud y se ha comprometido a presentar próximamente un estudio riguroso del responsable del Archivo Municipal sobre las condiciones que presentan el sótano del edificio sociosanitario de El Natahoyo», aseveró Pérez Ordieres.