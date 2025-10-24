El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Avenida Príncipe Asturias, en el barrio de La Calzada. Paloma Ucha.

Pelayo Barcia: «La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Gijón está a punto de aprobarse»

El edil de Tráfico respondió a la consulta del grupo municipal socialista detallando que «la ZBE entrará en funcionamiento antes de final de año» en una comisión municipal en la que el PSOE elevó un ruego al edil de Participación Ciudadana, Abel Junquera, sobre la idoneidad del espacio que albergará el Archivo Municipal

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:04

Dos temas, en respuesta a preguntas del grupo municipal socialista, centraron la Comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana de este martes: la aprobación ... de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Gijón y el traslado del Archivo Municipal, al sótano del edificio sociosanitario de El Natahoyo.

