Pedro Paulino Cavielles en su peluquería de Gijón.

Una peluquería de 5 estrellas en Gijón

La peluquería Paulino ha logrado este reconocimiento y es finalista a mejor peluquería y mejor barbería de España

J. L. R.

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:25

La peluquería Paulino de Gijón ha sido merecedora de las 5 Estrellas 'TheQhair' que otorga la auditora Gestensa, un reconocimiento equivalente a las Estrellas Michelin en el ámbito de la belleza y la barbería.

El jurado ha valorado «la excelencia técnica, la creatividad, la gestión, la experiencia del cliente y el compromiso con la innovación y la formación profesional».

La entrega oficial del galardón será el sábado 18 de octubre en el Salón Look 2025 que se celebra en Madrid. Además, la peluquería Paulino y academia Paulino han sido nominadas como finalistas a Mejor Barbería y Mejor Escuela de Barbería de España. La entrega de estos premios se realizará en la misma gala.

Estos reconocimientos se suman a una trayectoria casi centenaria, fue fundada en 1926: «Este reconocimiento no solo premia nuestro trabajo, sino también la historia, el esfuerzo y la pasión de casi cien años dedicados a la peluquería masculina y la enseñanza. Es un orgullo representar a Gijón y a Asturias en el escenario nacional», declaró Pedro Paulino Cavielles Llamas, director de la peluquería y la academia que llevan su nombre, al conocer la noticia.

