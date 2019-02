«Pensar en acuerdos con Vox es renegar de Gijón», dice el PSOE

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana González, advirtió ayer de que contemplar «cualquier tipo de acuerdo con una formación política como Vox es renegar de lo que es Gijón» y consideró «inconcebible que cualquier persona que aspire a gobernar la ciudad pueda ni siquiera llegar a planteárselo». La cabeza de lista de los socialistas se refería de esta manera a las declaraciones realizadas la víspera por Álvaro Muñiz, quien aspira a liderar la candidatura electoral de Foro.

Durante la presentación de su programa, Muñiz dijo que no cerraría la puerta a acuerdos con ese partido para cuestiones como la aprobación de los presupuestos o el desarrollo del plan general, «siempre que no se incluyan cláusulas que me obliguen a políticas con las que no estemos de acuerdo», entre las que citó expresamente las posiciones de Vox con respecto a las políticas de igualdad o de inmigración. La apostilla, sin embargo, no garantizan según la candidata del PSOE una desvinculación de los planteamientos ideológicos de esa formación.

González se pregunta «quiénes son las personas que están en Foro, un partido cuya actual presidenta inaugura como alcaldesa el parque del Tren de la Libertad y ostenta las competencias municipales de Igualdad, mientras que el posible candidato de su formación se muestra dispuesto a pactar con un partido que defiende la desigualdad, la discriminación y el desprecio a las mujeres». Y añade que «plantearse este tipo de acuerdos es renunciar a lo que siempre ha sido Gijón, una ciudad que ha trabajado por las libertades, por la igualdad entre mujeres y hombres, y que incorporó el feminismo a sus políticas hace ya muchos años».

La candidata socialista, que ayer participó junto al secretario general de la Federación Socialista Asturiana en una reunión con la directiva de Femetal, consideró finalmente que «por mucho que durante estos ocho años hayan intentado revestirse de una cosa, para luego estar en la contraria, ahora estamos descubriendo la verdadera identidad de Foro».