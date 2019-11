«Le he perdido el miedo a la enfermedad» Matías Somolinos. / PALOMA UCHA Matías Somolinos, exprofesor de la Inmaculada, explica su lucha contra un cáncer que padece desde 2015 MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 6 noviembre 2019, 01:44

Desde finales de 2015, el exprofesor del colegio de la Inmaculada Matías Somolinos se enfrenta a un cáncer de riñón. Ayer, en el Ateneo Jovellanos explicó cómo es su día a día desde un punto de vista optimistay esperanzador. Lo hizo en una charla que tituló 'Mi lucha contra el cáncer: lecciones de una enfermedad'.

A consecuencia del cáncer, explicó, «tenía metástasis en el fémur izquierdo. Me lo tuvieron que cambiar entero, así como tres cuartos del cuádriceps. Eso fue lo peor, pasé unos dolores tremendos, pero me negué a perder la pierna, por lo que siempre la movía para poder recuperarme». Luego fueron dos glándulas suprarenales las que se vieron afectadas por el tumor: «Ahora tengo que tomar cortisona para suplir la función de estas glándulas, que segregan unas hormonas imprescindibles para la vida», añadió Somolinos. Hace un año, en el otro riñón, «me descubrieron otros dos tumores», y el pasado mes de enero «otros dos pequeños, pero están controlados gracias al tratamiento de quimioterapia que estoy llevando».

Pero lo que el exprofesor quiso transmitir en el coloquio fue que «un problema solucionable no es un problema». Para él, sus pilares más importantes en esta lucha son «la confianza en Dios, en mí mismo y en la labor médica. Mi familia y yo le hemos perdido el miedo a la enfermedad», apuntó.

«Antes era una persona feliz con lo que tenía, pero sin valorarlo del todo. Ahora disfruto de cosas pequeñas que, para cualquiera, son normales: un paseo con mi mujer, un café con un amigo... El cáncer me ha hecho crecer como persona y me ha ayudado a relativizar y a no dar importancia a cosas que pueden tener solución».