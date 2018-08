«Hemos perdido un mes de ventas» En la imagen superior una cliente compra bonito. En la inferior, Alejandra Morán corta una pieza. / CAROLINA SANTOS El precio osciló entre los quince y los dieciocho euros el kilo, «un poco más elevado que en otras ocasiones», indican los consumidores | Los pescaderos lamentan que se haya acortado la costera del bonito COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:13

El fin de la costera del bonito en el mes de agosto es un hecho inusual que genera polémica. Esta semana será la última en la que los gijoneses podrán comprar bonito del norte subastado en las rulas asturianas. Los precios, además, son un poco más elevados que en ocasiones anteriores, alrededor de uno o dos euros más, dependiendo de las pescaderías, en las que el kilo oscila entre los quince y los dieciocho euros.

En general, los pescaderos tienen una visión negativa del acortamiento de la costera del bonito, que suele durar hasta el mes de septiembre, e incluso octubre, pero que este año, por un agotamiento de la cuota, se cerró el 23 de agosto. «A nosotros nos falta más de un mes de costera, lo que supone menos ventas. El bonito es muy atractivo en el mostrador», explicó Alejandra Morán. «Es verdad que se ha pescado mucha cantidad, pero nosotros no podemos comprar más de lo que vendemos en una semana», puntualizó. Además los pescaderos destacan que la gran cantidad de bonito que llegaba a las rulas no ha tenido un reflejo significativo en los precios, que no sufrieron modificaciones elevadas respecto al año anterior.

Morán, de la pescadería Europa, tendrá bonito toda la semana, pero será el último, porque no comprará el capturado por barcos franceses e irlandeses, que continúan pescando en alta mar. Tampoco lo harán en la pescadería Los Playos, desde donde señalan que el bonito representa el 80% de sus ventas en veranos y que ahora viven una situación de «incertidumbre». «No sabemos cómo nos va a repercutir económicamente», apuntó Félix Fernández.

Los clientes tampoco están demasiado contentos con este cierre prematuro, no quieren renunciar «tan pronto» al bonito y empatizan con los pescadores a los que creen se les está haciendo una verdadera «faena». A pesar de este malestar generalizado, también hay pescadores y compradores que piensan que hay que adaptarse a la situación. «Si no hay bonito se come otra cosa. Hay una variedad enorme de pescados», dijo una cliente mientras compraba el que será su último lomo de bonito del año. «Hay que respetar las cuotas, la gente se adapta, seguro que si no hay bonito comprará otra cosa», valoró Carmen, de Pescados Semar.

Preocupación en el sector

Por su parte, Dimas García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, valoró la campaña de bonito de este año como «buena», aunque también expresó su preocupación por el futuro de los pescadores, sobre todo los de bajura. «Ahora tienen que pescar pixín y merluza y como las cuotas son muy escasas y se empieza con mucha antelación, también se va a acabar», auguró.

En opinión de García es necesario que el Gobierno trate de aumentar dichas cuotas, sobre todo las del bonito, y que se establezca una regulación, con un máximo de kilos al mes, o incluso, a la semana. A pesar de que los pesqueros vascos capturaron casi la mitad del bonito español, Dimas cree que las cuotas no debería establecerse por comunidades autónomas. «Hasta ahora siempre hemos salido perdiendo, pero quizás sí podría haber cuotas por barco y tripulante», reflexionó.