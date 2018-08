«El perro ladraba y al salir los vi moviendo la furgoneta» Rafael Fernández, junto a su mujer y los empleados en el llagar de Sidra Buznego, en Arroes. / ARNALDO GARCÍA El propietario de Sidra Buznego sorprendió in fraganti a parte de la banda criminal, pero no pudo evitar el robo de uno de sus vehículos O. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 31 agosto 2018, 02:49

«Empecé a escuchar al perro ladrar de forma muy insistente y salí a ver qué pasaba. Cuando me asomé con una linterna vi a varios hombres moviendo la furgoneta sin arrancar el motor hacia la carretera. Les pegué una voz y salieron corriendo». Rafael Fernández, propietario de Sidra Buznego, en Arroes, evitó la madrugada de ayer el robo de una de las furgonetas de la empresa, pero para entonces parte de la banda de ladrones ya se había fugado con otro de sus vehículos rotulados.

«No los pude ver con claridad porque era de noche y tampoco salí detrás de ellos porque no sabía si iban armados. Llamé rápido a la Guardia Civil y a los cinco de la mañana me devolvieron la llamada para decir que venían de camino y que otros compañeros estaban siguiendo a los delincuentes en dirección a Gijón», relata. Era poco antes de las 6 de la madrugada. No sabía entonces que el grupo había perpetrado otros tres asaltos violentos en viviendas de Quintes y Quintueles, entre las que se encontraba la casa anexa a Sidra Frutos. «En nuestro caso la vivienda está separada del llagar, en otra finca. Entendemos que fue lo que nos salvó de que entrasen mientras dormíamos, que habría sido verdaderamente desagradable», apuntaba Rafael.

«No es temporada»

Sobre el objetivo de los lagareros por parte de la banda criminal, considera que «deben de creer que manejamos grandes cantidades de dinero, cuando no es así, y menos aún cuando no es temporada de la manzana». Ni él ni su mujer ni sus empleados vieron nada sospechoso los últimos días. «Este es un camino bastante apartado, aunque pasa gente al bar que está aquí al lado, pero no notamos ningún movimiento raro», aseguraba. A partir de ahora, dice, tomará «más medidas de seguridad».

Las furgonetas estaban con las puertas abiertas y las llaves dentro. «Nos confiamos porque esta es una zona muy segura donde no pasa nada. Nunca piensas que vas a ser objetivo de una banda organizada».