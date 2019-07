El perro que mató a otro permanece en el albergue de Serín Jueves, 18 julio 2019, 04:34

El pitbull que el pasado sábado atacó en el parque de Moreda a otro perro partiéndole la columna e hirió y tiró al suelo a la dueña de éste permanece desde entonces en el albergue de Serín. Tiene seis meses y se llama 'Tay'. La joven que sacó a pasearlo durante el incidente lamenta lo sucedido a Azucena García, la mujer que perdió a su mascota 'Oto', y admite su «error» de salir al parque con dos animales. El pitbull y el suyo, que no es de raza peligrosa sino mezcla de border collie con labrador. 'Tay' no es suyo, sino de una conocida, y su deseo es adoptarlo y reeducarlo. Asegura que se le escapó. «Nunca me quise escaquear», dice la joven, que se dañó una mano al tratar de liberar a 'Oto'.