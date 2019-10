Los perros policía, agentes con premio Juan Borrás, Juan Sánchez y Rubén Atienza, con 'Balto' y 'Xon'. / JOAQUÍN PAÑEDA La Unidad Canina de la Policía Local celebra sus 30 años el 23 de octubre | «Es una unidad que implica mucha dedicación, pues a los perros hay que atenderlos a diario, pero también es muy satisfactoria» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:43

Llevan treinta años de trabajo incesante y callado, una labor que les ha llevado a participar en miles de intervenciones de tráfico de drogas y de búsqueda de personas. Son la Unidad Canina de la Policía Local de Gijón, un referente en todo el país. Sus miembros recibirán el 23 de octubre el premio de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local.

La sección está formada en la actualidad por seis agentes y otros tantos perros altamente especializados en detección de drogas y en defensa. «Es una unidad con sus particularidades porque implica mucha dedicación, a los perros hay que atenderlos todos los días, estés en tu turno de trabajo o no, pero también es muy satisfactorio», explica Juan Borrás, el más veterano, con 28 años en la sección canina y acompañado por 'Balto', un pastor alemán de nueve años que está a punto de jubilarse. «Si la jefatura me lo permite me gustaría quedarme con él cuando le llegue la hora de la retirada, que será pronto», dice el agente.

El vínculo y la simbiosis que se crea entre el guía y el perro es total. A los entrenamientos diarios se suman las largas jornadas de servicio. «Siempre llevamos a los perros cuando patrullamos, en una furgoneta especialmente acondicionada para ellos, para que estén en las mejores condiciones», explican. Su día a día pasa por la asistencia en controles de vehículos y personas en busca de sustancias estupefacientes, inspecciones en establecimientos hosteleros o control en eventos multitudinarios.

El cabo Juan Sánchez es uno de los fundadores de la unidad, allá por 1988 (aunque formalmente se constituyó en 1989). Él, junto a otros tres policías gijoneses, participó tras las graves inundaciones del camping de Biescas (Huesca), donde murieron 87 personas y otras 200 resultaron heridas. «Fue una experiencia dura, pero de la que aprendimos mucho y en la que nos entregamos al máximo», recuerda. A esos servicios se suman otros rescates de desaparecidos o fallecidos. Ahora, los perros con los que cuentan tienen la doble especialidad de defensa y detección de drogas. «Es muy importante acabar con esa leyenda popular de que drogamos al perro para que tenga el mono y luego busque droga... Es absolutamente falso», señala Sánchez.

La última incorporación en la unidad canina es el agente Rubén Atienza. Después de catorce años en la Policía Local, hace cuatro decidió solicitar la entrada en la sección, aún a sabiendas de que los comienzos con su perro conllevarían una gran dedicación. «El primer año es crucial en la formación, hay que dedicarle muchas horas de entrenamiento para que poco a poco pueda empezar a trabajar», apunta junto a 'Xon', un pastor alemán joven e inquieto que ya se encuentra en pleno rendimiento laboral. El galardón que recibirán este mes es solo uno de los muchos reconocimientos que han ido cosechando a lo largo de su fructífera existencia.