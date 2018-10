Los perros, con 'mono' de playa San Lorenzo recibe a cientos de canes al término de la temporada de baños OLAYA SUÁREZ Gijón Martes, 2 octubre 2018, 02:41

Había «'mono' de playa». Llega el 1 de octubre y los perros inician su particular temporada de baños con el ansia y las ganas propias de no haber pisado la arena de San Lorenzo durante cinco meses. Los habituales aguardaban ayer impacientes a que bajase la marea para poder dar sus primeras carreras y pegarse los primeros baños.

Es el caso de 'Ron', un labrador negro al que «no le gusta la hierba y ya estaba nerviosísimo por poder bajara a la arena», explicaban sus dueñas, Aurora Carril y Paula García Carril. Más aún cuando la pasada semana «tuvo un susto importante en el Cerro cuando tiraron dos voladores». «Le pasó lo mismo que a 'Chigre', que echó a correr por miedo en dirección al acantilado, menos mal que quedó en un susto», comentan sus acompañantes, que aseguran que acuden al arenal «prácticamente a diario».

Al igual que Jennifer Díaz, cuyo golden se esmeraba en hacer un pozo en la arena junto a la Escalerona. «Teníamos ya muchas ganas de que llegase el 1 de octubre y poder traerlo, porque la verdad es que lo pasan muy bien, juegan mucho, se cansan y además es un espacio seguro», apunta.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, el 1 de octubre se convierte en una fecha no tan propicia para otros ciudadanos. «Ya no se puede pasear por la orilla del mar sin que algún perro se vaya hacia ti ladrando o que la orquesta infernal te arruine la sinfonía del mar. La ciudad se animaliza aún más a partir de hoy -por ayer-», critica Javier García.

Lunes de escasos bañistas

La armonía, sin embargo, reinó durante la primera jornada de perros en la playa, que coincidió con un lunes laborable, nublado y que no superó los 19 grados, unas circunstancias que no animaron a que el arenal se llenase de paseantes o bañistas. La presencia de animales en el arenal de San Lorenzo se circunscribe al espacio comprendido entre las escaleras 2 y 8, en el resto de la bahía está destinado únicamente a los bañistas y a los usuarios no animales.