Personal uniformado, calculadora a manivela y trato de usted Eva Garrido, Roberto Callejo, Margarita Cerredo y Arturo Vega ante la oficina de la calle Jovellanos. / C. SANTOS La oficina principal del SabadellHerrero cumple 50 años con una mirada amable a los tiempos de la peseta y los recelos al primer cajero EVA FANJUL gijón. Martes, 10 marzo 2020, 01:35

«Mucho han cambiado las cosas» desde que la primera oficina del Banco Herrero abrió sus puertas en Gijón, en diciembre de 1969. «Primero estuvo en la Acerona, poco después se trasladó aquí a la calle Jovellanos», recuerdan Margarita Cerredo y Roberto Callejo. Ambos, ya jubilados, coincidieron en aquella época, cuando las cuentas se realizaban con unas calculadoras mecánicas «a manivela», cuyo manejo exigía grandes dosis de destreza y concentración.

El trato con los clientes era «más distante», muy diferente «a la cercanía de hoy en día», destaca el actual director de la oficina, Arturo Vega. Entonces, «se trataba a todos de usted, los cajeros iban uniformados y los cobradores llevaban las letras a casa de los clientes», rememora Callejo.

A diferencia de la preparación universitaria de la plantilla actual, los empleados de esos años «se formaban en el banco». Margarita Cerredo apenas contaba con 20 años. Para ella, hablar de la oficina es hablar de su padre José Cerredo, que fue el primer director de la sucursal gijonesa. «Él venía de dirigir la oficina de Mieres y no se jubiló hasta los 73 años», recuerda con cariño.

«¿Y si me da de menos?»

En 1977 se instaló en la oficina el primer cajero automático de la región, «estuvimos meses hasta que la gente se habituó a manejarlo», apunta Callejo. Los mayores de 40 años desconfiaban del cajero automático. «¿Y si me da de menos? ¿Y si no me sale el dinero?», decían. Además, «aquello era un espectáculo, porque mientras uno sacaba la gente se paraba a mirar a ver qué estaba haciendo», recuerda.

Otro hito fue el cambio de la peseta al euro el 1 de enero de 2002. Aquella inolvidable Nochevieja trabajaban juntas Margarita Cerredo y Eva Garrido, directora regional del SabadellHerrero y responsable de la oficina principal de la entidad en Gijón entre 2009 y 2019. «Casi nos dan las uvas, preparando el cambio de moneda en el cajero, eran las once y media de la noche y aquello no arrancaba», recuerda Garrido. Ambas se vieron sorprendidas cómo antes de la medianoche «ya había gente esperando para sacar euros», aunque el sistema no se activó hasta la mañana siguiente.

Uno de los cambios más notables fue la incorporación de la mujer a la entidad. «Antes no había casi. El SabadellHerrero fue un poco adelantado a su tiempo, fue un cambio importante», destaca Eva Garrido.