«Todos las personas narcisistas son maltratadoras. Hay que tenerlas lejos» Mariana Menéndez con su libro, 'Eres presa'. / CAROLINA SANTOS Mariana Menéndez. Psicóloga, mañana presenta en la librería La Buena Letra su primer libro 'Eres presa' CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 03:28

«No todos los maltratadores son narcisistas, pero sí todos los narcisistas son maltratadores». Mariana Menéndez (Gijón, 1988) ha decidido reunir en un libro, 'Eres presa. Sobrevive al narcisista' todas las claves para detectar a quien sufre una patología de la que poco se habla en España. Disecciona ella el narcisismo, un trastorno egosintónico que convierte a un individuo en elemento tóxico, tanto que necesita alguien a quien parasitar. La psicóloga gijonesa, especialista en terapia cognitivo-conductual, tiene claro que de una pareja así hay que escapar. Con terapia. El libro, que mañana presenta en La Buena Letra, es el primero de una serie de cuatro trabajos con los que pretende revelar todas las claves de esta patología.

-'Eres Presa. Sobrevive al narcisista'. ¿Su primer libro?

-Sí, me pareció que había la necesidad de hablar de este tema. En otros países se habla mucho, pero no vi ningún libro divulgativo que lo hiciera de manera amena. Está a la venta ya en librerías o en Amazon. Y lo presento mañana, a las 20 horas, en la Librería La Buena Letra, de Gijón.

-Al leerlo, de repente, se ponen rostros a sus definiciones de narcisista.

-Es lo mejor que te pueden decir cuando has hecho un libro así. Una paciente me comentó 'de repente, vi mi vida escrita ahí'.

-¿Un narcisista es un maltratador?

-Generalizar es un error, pero casi todos los narcisistas son maltratadores. Lo son psicológicos, pero también pueden serlo físicos. Se puede decir que no todos los maltratadores son narcisistas, pero sí todos los narcisistas lo son de alguna forma. Hay que tenerlos lejos.

-¿Qué lleva a una persona a maltratar a su pareja o a sus hijos?

-Hay muchas circunstancias. El ambiente en que haya crecido, las situaciones de riesgo que hayas vivido, el entorno lo es todo.

-¿Qué hacer cuando nos encontramos con un narcisista?

-La primera sensación que te transmite un narcisista es que te sientes incómodo y no sabes porqué. Es muy sutil, hasta que empieza a ser algo abiertamente agresiva. Te hace sentir mal, incómodo, menospreciado.

-¿Son personas tóxicas?

-Sí, completamente.

-Una vez identificado, ¿cómo librarse de él?

-En un grupo de amigos es fácil, pasas de él y se acabó. El problema es cuando es tu pareja, sobre todo si llevas muchos años con él. Ahí, lo ideal es acudir en busca de ayuda a un terapeuta.

-Un narcisista ¿clona las fases de un maltratador: agresión, perdón, luna de miel y agresión de nuevo?

-Sí, totalmente. Son las mismas fases. De hecho, esas son las fases por la que pasa una persona narcisista. Lo de camelarte y vivir una luna de miel es muy típico. El maltratador vulgaris, sin embargo, no se lo curra tanto.

-¿Qué gana el narcisista con su conducta?

-Son personas parasitarias. Los narcisistas necesitan una reafirmación constante, o bien necesitan gente que les haga la pelota o bien se dedican a subyugar a otro. Tener a otro bajo su yugo les produce un subidón.

Educativo, no genético

-¿Un narcisista sabe que lo es?

-No. Son trastornos egosintónicos, es decir, están en sintonía con tu propio yo. No eres consciente de tu comportamiento. Por eso, en principio, no tiene cura, ya que quien lo padece no lo sabe.

-¿Qué hacemos, entonces?

-Lo mejor es pasar de él. A nivel de pareja, separarte. No vas a conseguir nada. Lo mejor es tener unos límites muy claros, decir 'hasta aquí' y no dejarte pisar. El doctor Sam Vaknin, con quien acabo de estar, está desarrollando una terapia fría que se supone que es eficaz al tratar al narcisista. Me volveré a reunir el próximo año con él, para seguir intentándolo.

-¿Es una patología masculina?

-No, pero hay diferencias. El hombre narcisista tiende a ser físicamente más agresivo. La mujer narcisista es más manipuladora.

-¿Solo es narcisista con la pareja?

-No, de hecho este libro es el primero de una serie. Con él he querido dar las claves del narcisismo. El segundo será sobre cómo funciona la mente de un narcisista. Le seguirán cómo encontrar ayuda si tenemos un narcisista en la familia y, finalmente, el narcisista y la sociedad.

-¿Cómo se vive con un narcisista?

-Es difícil. En la familia hacen mucho daño. Tanto que provocan la creación de nuevos narcisistas. La persona que tiene esta patología es un tirano. Si es un padre, por ejemplo, tendrá hijos que o bien seguirán su rol de tirano o adoptarán el de sumisos. No es un problema genético, sino educativo.