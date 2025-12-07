El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona sin hogar duerme en un cajero de Gijón. José Simal

¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes

El cadaver hallado en un cajero del Carmen este sábado hace saltar las alarmas

A. C. Busto

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:20

El último fue este sábado. Sucedió en un cajero de la plaza de El Carmen de Gijón. Allí fue hallado muerto un hombre mientras dormía. Su cadáver fue recuperado por la Policía y apenas unas horas después, en su lugar, había otra persona cobijándose de la noche. Su muerte podría parecer un hecho aislado, pero el caso es que es la tercera persona 'sin techo' que muere en la calle en apenas un mes, lo que ha activado las alertas por los problemas del sinhogarismo en la ciudad.

Desde el proyecto Eslabón de Mar de Niebla, que apoya a personas que viven en la calle, alertan de que en pleno centro de Gijón prácticamente no hay cajeros cerrados que no estén ocupados durante la noche, a veces también durante el día.

Hace poco más de una semana, bajo el puente de Carlos Marx -otro lugar habitual de pernocta de las personas sin hogar muy próximo a los terrenos del 'solarón', donde se acumulan tiendas de campaña- fue hallado otro hombre. Y el tercero también fue encontrado en un cajero, este en La Calzada, el pasado 17 de noviembre.

La Red de Inclusión Activa de Gijón (Redia), la misma que se ocupará de los usuarios del Albergue Covadonga tras el rechazo vecinal a alojarlos en el Hogar de San José durante la reforma su edificio, se ocupa de estas personas. En el último recuento nocturno de personas sin hogar en Gijón, realizado la noche del 24 de octubre de 2023 de manera simultánea con otros 27 municipios, se localizó durmiendo en la calle o en chupanos a 76 personas, un 84% de ellas hombres y el 74% con edades entre los 30 y los 54 años. Por barrios, 15 (19,7%) se contaron en El Natahoyo, 13 en La Calzada (17,1%), 11 en el Centro (14,5%) y 10 en Contrueces (13,2%). En el recuento, participaron 157 voluntarios de entidades de la Redia.

